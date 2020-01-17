"Цирк на дроте": как украинцы реагируют на возможную отставку Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утром 17 января написал заявление об отставке. Во время выступления в Верховной Раде Гончарук подчеркнул, что сделал это для того, "чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту". Однако часть украинцев убеждена, что отставку мог вызвать скандал вокруг "прослушки Гончарука".

Все, что нужно знать об отставке Гончарука

Утром 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

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В Офисе Президента уже отреагировали на заявление главы Кабмина Алексея Гончарука. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление и о результатах сообщат отдельно. Пока правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение.

Реакция украинцев на возможную отставку Гончарука

Новость о намерении Алексея Гончарука уйти в отставку вызвала разные эмоции у украинцев. Некоторые из них видят в этом решении фактический переход власти от действующего Президента Украины Зеленского к олигарху Игорю Коломойскому.

Обратите внимание! Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Відставка уряду в Росії - транзит влади від Путіна до Путіна.

Відставка уряду в Україні - транзит влади від Зеленського до Коломойського. — Serhii Vysotskyi (@vysotskys) January 17, 2020

Также украинцы разделяют мнение, что Зеленский не примет отставку Гончарука и действующий премьер останется на посту.

Моя думка - Гончарук буде працювати далі. Відставка не буде прийнята. Просто так потрібно було зробити - подати заяву. — Юлия987 (@0Kj68L6bJ5nt1Kz) January 17, 2020

Не вірю у відставку Гончарука. По 1, її повинна підтримати ВРУ яка збереться аж 4.02 по плану. По 3, відставка Гончарука тягне за собою відставку всього Уряду. По 3, в УЗеленського банально проблеми з кадрами. По 4, МВФ. Хоча все це цілком може бути не важливо і відставка буде. — ДревляниН (@freeukrman) January 17, 2020

Другая часть украинцев называет отставку Гончарука "цирком на дроте".

- куме, а що таке "цирк на дроті"??



- ну, наприклад, "відставка" прем'єра Гончарука @PMHoncharuk .. — Роман Москаль (@RomanMoskal70) January 17, 2020

Кроме того, существует мнение, что отставка вызвана "прослушкой Гончарука", материалы которой обнародовали 15 января.

Мене вже нудить від попкорну...



ПиСи. Значить аудіозаписи таки реальні.https://t.co/mJiK1nmqOF — Вільний Вітер (@veteran_2006) January 17, 2020

Что известно о "прослушке Гончарука"

В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса: премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы вырабатывали объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора человек, по голосу похожий на Гончарука, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. В Кабинете Министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.