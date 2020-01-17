"Цирк на дроте": как украинцы реагируют на возможную отставку Гончарука
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук утром 17 января написал заявление об отставке. Во время выступления в Верховной Раде Гончарук подчеркнул, что сделал это для того, "чтобы убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту". Однако часть украинцев убеждена, что отставку мог вызвать скандал вокруг "прослушки Гончарука".
Все, что нужно знать об отставке Гончарука
- Утром 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.
Важно! Гончарук останется на должности: заявление политолога Фесенко
- В Офисе Президента уже отреагировали на заявление главы Кабмина Алексея Гончарука. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление и о результатах сообщат отдельно. Пока правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение.
Реакция украинцев на возможную отставку Гончарука
Новость о намерении Алексея Гончарука уйти в отставку вызвала разные эмоции у украинцев. Некоторые из них видят в этом решении фактический переход власти от действующего Президента Украины Зеленского к олигарху Игорю Коломойскому.
Обратите внимание! Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.
Также украинцы разделяют мнение, что Зеленский не примет отставку Гончарука и действующий премьер останется на посту.
Другая часть украинцев называет отставку Гончарука "цирком на дроте".
Кроме того, существует мнение, что отставка вызвана "прослушкой Гончарука", материалы которой обнародовали 15 января.
Что известно о "прослушке Гончарука"
В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса: премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.
В обнародованной записи фигуранты якобы вырабатывали объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Во время разговора человек, по голосу похожий на Гончарука, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. В Кабинете Министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.