Сейчас две основные проблемы ВСУ на фронте – это артиллерия и авиация. Такое мнение 24 Каналу высказал командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук, отметив, что оккупанты "сносят" все огневые позиции, возможности подъезда логистики украинской армии и населенный пункт. Отметим, что Джо Байден подписал закон о помощи украинскому государству на более чем 60 миллиардов долларов.

Смотрите также Денег для деоккупации достаточно: какое главное "но" военной помощи от США

Чем больше у нас будет снарядов, тем больше мы сможем привлекать контрбатарейную борьбу. То есть уничтожать их (российскую – 24 Канал) артиллерию до того, как она сможет нанести вред нашим бойцам,
– подчеркнул Матвийчук.

Сейчас украинские защитники делают все возможное и невозможное для того, чтобы сдержать противника. Чем больше украинская армия будет иметь артиллерии и авиации, тем лучше она сможет работать на опережение. То есть уничтожать противника до того, как он окажется непосредственно на линии.

Американская помощь для Украины

  • После подписания закона о помощи Украине, Байден объявил пакет военной помощи. Его сумма – 1 миллиард долларов. Речь идет о боеприпасах для ПВО, снарядах для артиллерии и бронетехнике. Владимир Зеленский заявил, что туда входят и дальнобойные ракеты ATACMS.
  • Президент США впоследствии заявил, что страна направляет оружие и технику для украинской армии уже на этой неделе.
  • Министр обороны США анонсировал еще один пакет помощи на 1 миллиард долларов. А потом объявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют 6 миллиардов долларов на изготовление и закупку оружия для ВСУ.
  • Это самый большой пакет военной помощи для украинского государства. Туда будут входить дополнительные боеприпасы к ЗРК Patriot, NASAMS и РСЗО HIMARS. А также, в частности, аппаратура и системы для противодействия БПЛА, многоцелевые радары, артиллерийские снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.