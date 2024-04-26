Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что акценты по этому поводу будет понятно после третьего – четвертого пакета американской помощи. Он добавил, что речь идет не ранее, чем об июле – августе. Отметим, что президент США подписал закон о помощи Украине 24 апреля.

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"Мы видим только первый большой пакет. Вопрос – какими будут следующие и куда будут смещены акценты по обеспечению оружием", – сказал Черник.

Так, например, акценты по военной помощи для Украины могут быть на бронетехнике, зенитно-ракетном противоборстве или усилении артиллерии. Сейчас это сложно спрогнозировать.

Возможен обвал вражеской логистики

Ранее стало известно, что США могли передать Украине более 100 ATACMS. Военный эксперт добавил, что одна такая дальнобойная ракета стоит 1,5 миллиона долларов. А на складах лежит – около 2000 таких ракет.

Так дать еще 500, 600, 700, 800 – а почему же нет? Мы, как страна-оператор М142 HIMARS и М270 (MLRS – 24 Канал), – являемся вторыми в мире. То, действительно, можно обвалить логистику южного фронта. Это возможно,

– подчеркнул Петр Черник.

Тогда у вражеского солдата в окопе не будет патронов, а российская артиллерия и авиация не будут иметь боекомплектов. Также не будет топлива. Все потому, что к противнику ничего не будет доезжать.

"Танки или другую бронетехнику нечем заправлять. Пробить эту важную линию от Запорожского плацдарма вниз, вплотную к Молочному Лиману, возможно. Не знаю, будет ли это", – добавил полковник запаса ВСУ.

Военная помощь от США для Украины