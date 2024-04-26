Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что значительная сумма из этой помощи пойдет в оборонный сектор США.

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На сколько хватит денег от США

Пендзин объяснил, что из 61 миллиарда долларов в виде денег в Украину поступит примерно 7,5 миллиарда долларов. Это макрофинансовая помощь, поступающая в бюджет, из которой выплачивают социальные расходы, кроме пенсий, что было отдельным ограничением американцев.

И поступление этих 7,5 миллиарда долларов полностью закрывает всю потребность Украины в макроэкономическом финансировании на 2024 год,

– заявил экономист.

То есть, подчеркнул он, на 2024 год нам нужно было 37,5 миллиарда гривен. Через европейских партнеров, Международный валютный фонд, Японию, прямые договоры со странами, в частности Европейского Союза, удалось собрать 29 – 30 миллиардов долларов, которых мы ожидали в течение года. И нам не хватало именно этих 7,5 миллиарда долларов от американцев.

Экономист отметил, что пока непонятно, какой будет ситуация с финансированием потребностей нашей страны, связанных с войной, в 2025 году. Есть определенная позиция Европейского Союза, но самостоятельно Европа финансово не выдержит Украину и войну. Поэтому для нас критично получение помощи от американцев.

Что с остальной помощью США

Экономист отметил, что 51 миллиард долларов – это военно-техническая помощь, а около 3 миллиардов долларов предназначаются на разминирование и восстановление критической инфраструктуры.

Из тех 51 миллиарда долларов 35 миллиардов долларов остается в Соединенных Штатах Америки в виде прямого финансирования предприятий военно-промышленного комплекса США,

– сказал Пендзин.

Эти предприятия, заметил он, должны произвести оружие для Пентагона, которое заменит то, что американцы снимают с эксплуатации и отдают Украине, экономя на утилизации. Украине же это оружие крайне необходимо, потому что рынок вооружений очень специфический и политически зависимый.

Проблемы производства оружия

Пендзин заметил, что Европа наконец поняла, что имеющегося у нее сейчас на складах не хватит даже на 2 месяца войны. А немало составляющих для оружия производит Китай, поэтому если Пекин решит ограничить поставки комплектующих ингредиентов в Европу для производства оружия, это автоматически ударит по ее возможности производить оружие.

То же самое, по его словам, с составляющими, которые нужны Украине для производства дронов. Любые недружественные действия Китая по ограничению покупки комплектующих сильно ударит по Украине.

В целом, заметил он, в Европе нет ни одной страны, которая бы от начала до конца делала какой-то современный вид вооружений без коллаборации со своими партнерами, потому что не потянет сама.

Оружие производят сегодня американцы от начала до конца,

– сказал экономист.

Но, во-первых, пояснил он, США являются большой страной. Во-вторых, в прошлом году они инвестировали 60 миллиардов долларов для создания альтернативных производств микрочипов, которые ранее брали с Тайваня. Ведь если вдруг что-то произойдет с Тайванем – в США остановится весь военно-промышленный комплекс, использующий сложную технику.

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