Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что значительная сумма из этой помощи пойдет в оборонный сектор США.
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На сколько хватит денег от США
Пендзин объяснил, что из 61 миллиарда долларов в виде денег в Украину поступит примерно 7,5 миллиарда долларов. Это макрофинансовая помощь, поступающая в бюджет, из которой выплачивают социальные расходы, кроме пенсий, что было отдельным ограничением американцев.
И поступление этих 7,5 миллиарда долларов полностью закрывает всю потребность Украины в макроэкономическом финансировании на 2024 год,
– заявил экономист.
То есть, подчеркнул он, на 2024 год нам нужно было 37,5 миллиарда гривен. Через европейских партнеров, Международный валютный фонд, Японию, прямые договоры со странами, в частности Европейского Союза, удалось собрать 29 – 30 миллиардов долларов, которых мы ожидали в течение года. И нам не хватало именно этих 7,5 миллиарда долларов от американцев.
Экономист отметил, что пока непонятно, какой будет ситуация с финансированием потребностей нашей страны, связанных с войной, в 2025 году. Есть определенная позиция Европейского Союза, но самостоятельно Европа финансово не выдержит Украину и войну. Поэтому для нас критично получение помощи от американцев.
Что с остальной помощью США
Экономист отметил, что 51 миллиард долларов – это военно-техническая помощь, а около 3 миллиардов долларов предназначаются на разминирование и восстановление критической инфраструктуры.
Из тех 51 миллиарда долларов 35 миллиардов долларов остается в Соединенных Штатах Америки в виде прямого финансирования предприятий военно-промышленного комплекса США,
– сказал Пендзин.
Эти предприятия, заметил он, должны произвести оружие для Пентагона, которое заменит то, что американцы снимают с эксплуатации и отдают Украине, экономя на утилизации. Украине же это оружие крайне необходимо, потому что рынок вооружений очень специфический и политически зависимый.
Проблемы производства оружия
Пендзин заметил, что Европа наконец поняла, что имеющегося у нее сейчас на складах не хватит даже на 2 месяца войны. А немало составляющих для оружия производит Китай, поэтому если Пекин решит ограничить поставки комплектующих ингредиентов в Европу для производства оружия, это автоматически ударит по ее возможности производить оружие.
То же самое, по его словам, с составляющими, которые нужны Украине для производства дронов. Любые недружественные действия Китая по ограничению покупки комплектующих сильно ударит по Украине.
В целом, заметил он, в Европе нет ни одной страны, которая бы от начала до конца делала какой-то современный вид вооружений без коллаборации со своими партнерами, потому что не потянет сама.
Оружие производят сегодня американцы от начала до конца,
– сказал экономист.
Но, во-первых, пояснил он, США являются большой страной. Во-вторых, в прошлом году они инвестировали 60 миллиардов долларов для создания альтернативных производств микрочипов, которые ранее брали с Тайваня. Ведь если вдруг что-то произойдет с Тайванем – в США остановится весь военно-промышленный комплекс, использующий сложную технику.
Помощь Украине от США: что известно
- 24 апреля Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине. Американский лидер заявил, что уже в ближайшие дни США начнут отправлять вооружение и оборудование в Украину.
- Советник президента США Джейк Салливан отметил, что оказанная помощь обеспечит потребности Украины до конца года. Он констатировал, что задержка с одобрением помощи имела последствия для Украины, в частности, это привело к потере Авдеевки.
- США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. По данным Politico, он станет частью общего финансирования на 61 миллиард долларов, которое ранее принял Конгресс и подписал Джо Байден.