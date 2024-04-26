Какую поддержку окажут Украине

Швейцарское правительство готовит широкий пакет мер для повышения обороноспособности Швейцарии. В рамках этого решения, парламентский комитет согласовал выделить 5 миллиардов франков (согласно нынешнему курсу это ориентировочно 5,5 миллиарда долларов) на нужды Украины.

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Указанное решение еще не принято окончательно. Стоит заметить, что правые партии пока против этого соглашения.

Указанный пакет реализуется как совокупность мер для обеспечения безопасности, как внутри самой Швейцарии, так и в странах Европы. В частности, эта помощь должна способствовать противодействию российской агрессии в Украине.

Как Швейцария помогает Украине

В течение долгого времени, Швейцария считалась нейтральной страной. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину, швейцарское правительство оказало украинской стороне поддержку. Исключением стала передача оружия и другой военной помощи, от этого Швейцария воздержалась.

В прошлом году швейцарское правительство уже пробовало поставлять Украине вооружение. Однако нижняя палата парламента заблокировала это решение и вопрос был закрыт. Ранее Швейцария выделяла средства на восстановление Украины.

Напомним! Швейцария объявила о своем нейтралитете еще в 1815 году.