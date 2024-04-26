Яку підтримку нададуть Україні

Швейцарський уряд готує широкий пакет заходів для підвищення обороноздатності Швейцарії. У рамках цього рішення, парламентський комітет погодив виділити 5 мільярдів франків (відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно 5,5 мільярдів доларів) на потреби України.

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Вказане рішення ще не прийняте остаточно. Варто зауважити, що праві партії поки проти цієї угоди.

Вказаний пакет реалізується як сукупність заходів для забезпечення безпеки, як всередині самої Швейцарії, так і в країнах Європи. Зокрема, ця допомога має сприяти протидії російської агресії в Україні.

Як Швейцарія допомагає Україні

Протягом довгого часу, Швейцарія вважалася нейтральною країною. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, швейцарський уряд надав українській стороні підтримку. Виключенням стала передача зброї та іншої військової допомоги, від цього Швейцарія утрималась.

Торік швейцарський уряд уже пробував постачати Україні озброєння. Проте нижня палата парламенту заблокувала це рішення і питання було закрите. Раніше Швейцарія виділяла кошти на відбудову України.

Нагадаємо! Швейцарія оголосила про свій нейтралітет ще у 1815 році.