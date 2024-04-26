Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що значна сума з цієї допомоги піде насамперед в оборонний сектор США.

Читайте також Допомога від Швейцарії на понад 5 мільярдів доларів: що відомо

На скільки вистачить грошей від США

Пендзин пояснив, що з 61 мільярда доларів у вигляді грошей в Україну надійде приблизно 7,5 мільярда доларів. Це макрофінансова допомога, яка йде в бюджет, з якої виплачуються соціальні видатки, окрім пенсій, що було окремим застереженням американців.

І надходження цих 7,5 мільярда доларів повністю закриває всю потребу України в макроекономічному фінансуванні на 2024 рік,

– заявив економіст.

Тобто, наголосив він, на 2024 рік нам потрібно було 37,5 мільярда гривень. Через європейських партнерів, Міжнародний валютний фонд, Японію, прямі договори з країнами, зокрема Європейського Союзу, назбиралося 29 – 30 мільярдів доларів, які очікувалися впродовж року. І нам бракувало саме цих 7,5 мільярда доларів від американців.

Економіст зауважив, що наразі немає розуміння щодо того, як буде у 2025 році. Є ніби певна позиція з Європейського Союзу, але сама Європа фінансово не "витримає" Україну і війну. Тому для нас є надзвичайно критичним отримання допомоги від американців.

Що з рештою допомоги США

Економіст зазначив, що 51 мільярд доларів – це військово-технічна допомога, а близько 3 мільярдів доларів призначаються на розмінування і відновлення критичної інфраструктури.

З тих 51 мільярда доларів 35 мільярдів доларів лишається в Сполучених Штатах Америки у вигляді прямого фінансування підприємств військово-промислового комплексу США,

– сказав Пендзин.

Ці підприємства, зауважив він, мають виробити зброю для Пентагону, яка замінить ту, що американці знімають з експлуатації й віддають Україні, заощаджуючи на утилізації. Україні ж ця зброя вкрай потрібна, тому що ринок озброєнь дуже специфічний і політично залежний.

Проблеми виробництва зброї

Пендзин зауважив, що Європа нарешті зрозуміла, що наявного у неї наразі на складах не вистачить навіть на 2 місяці війни. А чимало складових для зброї виробляє Китай, тому якщо Пекін вирішить обмежити постачання комплектуючих інгредієнтів в Європу для виробництва зброї, це автоматично вдарить по її можливості виробляти зброю.

Те ж саме, за його словами, зі складовими, які потрібні Україні для виробництва дронів. Будь-які недружні дії Китаю щодо обмеження купівлі комплектуючих сильно вдарить по Україні.

Загалом же, зауважив він, в Європі немає жодної країни, яка би від початку до кінця робила якийсь сучасний вид озброєнь без колаборації зі своїми партнерами, бо не потягне сама.

Зброю виробляють сьогодні американці від початку до кінця,

– сказав економіст.

Але, по-перше, пояснив він, США є великою країною. По-друге, торік вони інвестували 60 мільярдів доларів для створення альтернативних виробництв мікрочипів, які раніше брались з Тайваню. Адже якщо раптом щось станеться з Тайванем – у США зупиниться весь військово-промисловий комплекс, який використовує складну техніку.

Допомога Україні від США: що відомо