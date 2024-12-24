Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву на офіційному сайті Пентагону. Зазначається, що ці зусилля підтримують цілі Національної оборонно-промислової стратегії 2024 року щодо розширення внутрішнього виробництва та забезпечення стійких ланцюгів постачання.

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Кошти спрямують на збільшення виробництва ракет

Контракт у рамках Закону про оборонне виробництво дозволить збільшити потужність виробництва двигунів. Як наслідок, це задовольнить потреби Міністерства оборони у виробництві:

протикорабельних ракет Harpoon ,

, ракет класу "повітря – земля" JASSM ,

, протикорабельних ракет великої дальності LRASM ,

, крилатих ракет Tomahawk.

Ці зусилля є ключовим компонентом стратегії Міністерства оборони щодо прискорення потужностей і впровадження високоточної ударної зброї для надання передових можливостей військовим.

Для цього контракту використовуються кошти, надані в рамках програми закупівель DPA (DPAP), виділені відповідно до Закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік та Закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні на 2024 рік.

За словами Пентагону, зусилля сприятимуть збільшенню виробничої потужністі критичних матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії.

До слова, 23 грудня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового великого пакета військової допомоги. До нього увійдуть одразу 2 самохідні зенітні установки Gepard, 2 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та 2 пускові установки Patriot.