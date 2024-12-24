Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление на официальном сайте Пентагона. Отмечается, что эти усилия поддерживают цели Национальной оборонно-промышленной стратегии 2024 года по расширению внутреннего производства и обеспечения устойчивых цепей поставок.

Читайте также Может ли Трамп предоставить Украине беспрецедентную помощь: это зависит от одного

Средства направят на увеличение производства ракет

Контракт в рамках Закона об оборонном производстве позволит увеличить мощность производства двигателей. Как следствие, это удовлетворит потребности Министерства обороны в производстве:

противокорабельных ракет Harpoon ,

, ракет класса "воздух – земля" JASSM ,

, противокорабельных ракет большой дальности LRASM ,

, крылатых ракет Tomahawk.

Эти усилия являются ключевым компонентом стратегии Министерства обороны по ускорению мощностей и внедрения высокоточного ударного оружия для предоставления передовых возможностей военным.

Для этого контракта используются средства, предоставленные в рамках программы закупок DPA (DPAP), выделенные в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год и Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность в Украине на 2024 год.

По словам Пентагона, усилия будут способствовать увеличению производственной мощности критических материалов, необходимых для защиты от вражеской агрессии.

К слову, 23 декабря правительство Германии объявило о передаче Украине нового большого пакета военной помощи. В него войдут сразу 2 самоходные зенитные установки Gepard, 2 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и 2 пусковые установки Patriot.