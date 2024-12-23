Этот пакет существенно усилит противовоздушную оборону Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федеральное правительство Германии.

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Что войдет в новый пакет помощи от Германии

Новый пакет помощи от Германии нацелен на повышение обороноспособности Украины, особенно он усилит силы противовоздушной обороны. Германия передаст Украине сразу 2 самоходные зенитные установки Gepard, 2 зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и 2 пусковые установки Patriot.

Для улучшения возможностей обнаружения воздушных целей Украина получит еще 2 современных радара TRML-4D.

Сухопутные силы ВСУ усилят уже далеко не новые 15 танков Leopard 1, однако последней модификации A5, а также 30 броневиков MRAP с противоминной защитой, 12 броневиков с системами кинетической обороны и самоходная гаубица PzH 2000.

Перечень вооружения, что предоставит Германия Украине:

15 танков Leopard 1 A5;

2 зенитные самоходные установки Gepard;

30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

самоходная гаубица PzH 2000;

12 броневиков с системами кинетической обороны;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

2 радара TRML-4D;

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

52 тысячи снарядов 155 мм,

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

Напомним, 20 декабря Украина, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, получила от Германии шестую систему ПВО IRIS-T. В то же время дальнобойные ракеты Шольц передавать все еще не собирается.