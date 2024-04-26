Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що акценти щодо цього буде зрозуміло після третього – четвертого пакета американської допомоги. Він додав, що мовиться не раніше, ніж про липень – серпень. Зазначимо, що президент США підписав закон про допомогу Україні 24 квітня.

До теми Економіст сказав, на скільки Україні вистачить грошей від США

"Ми бачимо тільки перший великий пакет. Питання – якими будуть наступні й куди будуть зміщені акценти щодо забезпечення зброєю", – сказав Черник.

Так, наприклад, акценти щодо військової допомоги для України можуть бути на бронетехніці, зенітно-ракетному протиборстві чи посиленні артилерії. Нині це складно спрогнозувати.

Можливий обвал ворожої логістики

Раніше стало відомо, що США могли передати Україні понад 100 ATACMS. Військовий експерт додав, що одна така далекобійна ракета коштує 1,5 мільйона доларів. А на складах лежить – близько 2000 таких ракет.

То дати ще 500, 600, 700, 800 – а чому ж ні? Ми, як країна-оператор М142 HIMARS і М270 (MLRS – 24 Канал), – є другими у світі. То, направду, можна обвалити логістику південного фронту. Це можливо,

– наголосив Петро Черник.

Тоді ворожий солдат в окопі не матиме патронів, а російська артилерія та авіація не матимуть боєкомплектів. Також не буде палива. Усе через те, що до противника нічого не доїжджатиме.

"Танки чи іншу бронетехніку нема чим заправляти. Пробити оцю важливу лінію від Запорізького плацдарму униз, у притул до Молочного Лиману, можливо. Не знаю, чи це буде", – додав полковник запасу ЗСУ.

Військова допомога від США для України