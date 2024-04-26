Президент США Джозеф Байден подписал законопроект о помощи Украине и другим партнерам. Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.
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Когда США отправят помощь Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден днем, 26 апреля, обнародовал информацию о том, когда США смогут прислать оружие для наших Сил обороны.
Он также напомнил, что рано утром в среду, 24 апреля, ему на подпись поступил закон с деньгами для Украины. Документ был подписан еще до полудня.
И на этой неделе мы отправляем оружие и технику в Украину, которая защищается от российских бомбардировок,
– заявил Байден.
Еще в день подписания американский лидер заявил, что хочет сделать все, чтобы как можно скорее продвинуть этот пакет. Тогда он объяснил, что этот пакет поможет безопасности в Европе.
"В течение нескольких следующих часов я сделаю все, чтобы передать это в соответствующие органы, чтобы ракетные системы, оружие были направлены в Украину", – сказал президент США.
Как принимали законопроект о пакете помощи для Украины
- Палата представителей США вечером 20 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60,8 миллиардов долларов. Во вторник, 23 апреля, пакет помощи рассматривали в Сенате.
- Однако республиканцы снова попытались затянуть голосование. Они жаловались, что не могут предложить свои поправки к законопроектам о помощи Украине.
- Пакет документов немедленно передали в Сенат, который ради скорейшего голосования даже изменил график работы. Лидер демократического большинства Чак Шумер заверил, что сделает все, чтобы законопроект попал на стол Джо Байдена.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что законопроект обеспечит потребности Украины до конца 2024 года. А затягивание с военной помощью привело к тому, что Украина потеряла Авдеевку.