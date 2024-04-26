Президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону.

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Коли США відправлять допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вдень, 26 квітня, оприлюднив інформацію щодо того, коли США зможуть надіслати зброю для наших Сил оборони.

Він також нагадав, що рано-вранці в середу, 24 квітня, йому на підпис надійшов закон із грошима для України. Документ був підписаний ще до полудня.

І на цьому тижні ми відправляємо зброю та техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань,

– заявив Байден.

Ще у день підписання американський лідер заявив, що хоче зробити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет. Тоді він пояснив, що цей пакет допоможе безпеці в Європі.

"Протягом декількох наступних годин я зроблю все, щоб передати це у відповідні органи, щоб ракетні системи, зброя були направлені в Україну", – сказав президент США.

Як ухвалювали законопроєкт про пакет допомоги для України