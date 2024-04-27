Нині дві основні проблеми ЗСУ на фронті – це артилерія та авіація. Таку думку 24 Каналу висловив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук, зауваживши, що окупанти "зносять" усі вогневі позиції, можливості під'їзду логістики української армії та населений пункт. Зазначимо, що Джо Байден підписав закон про допомогу українській державі на понад 60 мільярдів доларів.

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Чим більше в нас буде снарядів, тим більше ми зможемо залучати контрбатарейну боротьбу. Тобто знищувати їхню (російську – 24 Канал) артилерію до того, як вона зможе завдати шкоди нашим бійцям,

– наголосив Матвійчук.

Нині українські захисники роблять усе можливе і неможливе для того, аби стримати противника. Чим більше українська армія матиме артилерії та авіації, тим краще вона зможе працювати на випередження. Тобто знищувати противника до того, як він опиниться безпосередньо на лінії.

Американська допомога для України