Коломойский рассказал, как готов сотрудничать с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский признался, что помогал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами – и продолжает это делать. Кроме того, он напомнил о планах вскоре вернуться в Украину.

Советы давал "за шесть месяцев, возможно, один-два раза", об этом Коломойский заявил в интервью российскому каналу "НТВ".

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"Я готов помогать ему советами. Иногда помогаю, но это не массовое явление", – отметил он.

Комментируя свое сотрудничество с командой Зеленского, украинский бизнесмен отметил "максимум – консультировать его в чем-то".

Он (Зеленский – 24 канал) взял себе на плечи большой груз, и в первую очередь – это его ответственность... Да, мы надеемся, что он справится,

– добавил Коломойский.

Кроме того, также повторил свое намерение вернуться в Украину после инаугурации Зеленского и после приезда сначала "отдохнуть в деревне под Днепропетровском".

Отметим, адвокат олигарха Игоря Коломойского рассказал, что разговоры о выдвижении шоумена Владимира Зеленского на пост президента начались еще в 2015-м году. Сначала ему предложили баллотироваться по мажоритарному округу, но шоумен отказался – не хотел потерять доверие.