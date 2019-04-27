Коломойський розповів, як готовий співпрацювати із Зеленським

Олігарх Ігор Коломойський зізнався, що допомагав обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами – і продовжує це робити. Окрім того, він нагадав про плани невдовзі повернутись в Україну.

Поради давав "за шість місяців, можливо, один-два рази", про це Коломойський заявив у інтерв'ю російському каналу "НТВ".

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"Я готовий допомагати йому порадами. Іноді допомагаю, але це - не масове явище", – зазначив він.

Коментуючи свою співпрацю із командою Зеленського, український бізнесмен зазначив "максимум – консультувати його у чомусь".

Він (Зеленський – 24 канал) взяв собі на плечі великий вантаж, і найперше – це його відповідальність... Так, ми сподіваємось, що він впорається,

– додав Коломойський.

Окрім того, також повторив свій намір повернутися в Україну після інавгурації Зеленського та після приїзду спершу "відпочити у селі під Дніпропетровськом".

Зазначимо, адвокат олігарха Ігоря Коломойського розповів, що розмови про висування шоумена Володимира Зеленського на пост президента почалися ще у 2015-му році. Спочатку йому запропонували балотуватись по мажоритарному окрузі, але шоумен відмовився – не хотів втратити довіру.