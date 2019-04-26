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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Адвокат Коломойського розповів, як і чому переконував Зеленського піти у президенти

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      Давай, ми виграємо ці вибори", – адвокат Коломойського про Зеленського
      Давай, ми виграємо ці вибори", – адвокат Коломойського про Зеленського / Українська правда

      Розмови про висування шоумена Володимира Зеленського на пост президента почалися ще у 2015-му році. Спочатку йому запропонували балотуватись по мажоритарному окрузі, але шоумен відмовився.

      Тоді Зеленський своє рішення пояснив тим, що не хоче втратити довіру, розповів Андрій Богдан, адвокат олігарха Ігоря Коломойського та юрист лідера президентських виборів Володимира Зеленського, пише "НВ" та "УП".

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      Він зізнався, що справді суттєво сприяв тому, щоб Зеленський взяв участь у президентських виборах. Адвокат Коломойського познайомився із шоуменом понад 5 років тому. За його словами, це було "ситуативне спілкування у колі спільних знайомих". Згодом "були світоглядні, філософські зустрічі". Тоді Богдан працював радником очільника Дніпропетровській ОДА.

      А потім, коли народний депутат Борис Філатов обрався міським головою, там звільнився мажоритарний виборчий округ. І я його (Зеленського – 24 канал)набрав, попросив зустрічі. Заради цього я навіть спеціально прилетів до Одеси, з ним зустрівся,
      – розповів Андрій Богдан.

      Однак тоді Зеленський балотуватись у депутати відмовився. За словами Богдана, той відповідав, що це неправильно і можна втратити довіру, просто ставши одним із депутатів.

      При цьому Богдан зазначив, що під час "дружніх зустрічей" переконував Зеленського – люди повірили "Слузі народу".

      "Ще до цього, в нас була одна зустріч в одному ресторані з друзями. І жарти щодо "Слуги народу" і президента... Для мене це були зовсім не жарти, а серйозна фраза, яку я йому сказав: "Володя, ти взагалі розумієш, що фільмом Слуга народу ти надав людям надію? І якщо ти навіть не спробуєш це зробити, то якимось певним чином їх кинеш, підведеш", – сказав він.

      Адвокат Коломойського тоді пояснював, що люди очікують саме цього.. Виграєш ти чи не виграєш — це інше питання. Але якщо ти цього не зробиш, то точно ти чергова людина, якій люди довірилися, і ти їх підведеш", – пригадав юрист.

      Наступна і вже конкретна зустріч щодо президенства відбулася між Зеленським та Богданом у 2018 році. У березні того року вони замовили першу соціологію, в якій згадувався і Володимир Зеленський. За словами адвоката, у ній шоумен посів 6-те місце.

      Я йому показав цю соціологію, сказав: "Дивися, ти слова не сказав, що ти йдеш у політику, а ти вже маєш прекрасний стартовий майданчик. Знову ж таки, якщо ти цього навіть не спробуєш зробити, то суспільство отримає черговий кидок,
      – зазначив Богдан. 

      Хто такий Андрій Богдан?Адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, він веде справи "Приватбанку". За інформацією журналістів-розслідувачів, він регулярно відвідував свого клієнта, коли той жив у Женеві, а тепер періодично літає до нього у Тель-Авів. Окрім того, працював заступником міністра юстиції за часів президентства Віктора Ющенка, а в уряді Миколи Азарова був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Саме через це Богдан потрапив під дію закону про люстрацію. Після Майдану екс-чиновник був радником губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, який пізніше став його клієнтом і залишається ним зараз. Навіть балотувався до парламенту за списками БПП.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський
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