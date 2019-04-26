Зеленський полетів на фестиваль до Туреччини

Переможець виборів Президента України Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини. Проте політик пообіцяв повернутися через 2 дні.

"Домовлялись бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам за 2 дні назад", – написав Зеленський у Facebook, додавши фото на фоні літака.

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Політик каже, що за 4 місяці це його перші вихідні.

Що відомо про фестиваль "Весело"?

Це проект студії "95 Квартал". Цього року фестиваль триватиме з 30 квітня по 7 травня у турецькому Бодрумі.