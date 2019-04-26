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      Зеленский улетел на фестиваль в Турцию

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      Зеленский отправился на выходные в Турцию
      Зеленский отправился на выходные в Турцию / Getty Images

      Победитель выборов Президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что на выходные полетел в Турцию. Однако политик пообещал вернуться через 2 дня.

      "Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад", – написал Зеленский в Facebook, добавив фото на фоне самолета.

      Читайте также: Зеленский убежден, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов: в комиссии ответили

      Политик говорит, что за 4 месяца это его первые выходные.

      Что известно о фестивале "Весело"?

      Это проект студии "95 Квартал". В этом году фестиваль продлится с 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме.

      вибори президента України результати

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Квартал 95 Новости Турции Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
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