Зеленский улетел на фестиваль в Турцию

Победитель выборов Президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что на выходные полетел в Турцию. Однако политик пообещал вернуться через 2 дня.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад", – написал Зеленский в Facebook, добавив фото на фоне самолета.

Читайте также: Зеленский убежден, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов: в комиссии ответили

Политик говорит, что за 4 месяца это его первые выходные.

Что известно о фестивале "Весело"?

Это проект студии "95 Квартал". В этом году фестиваль продлится с 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме.