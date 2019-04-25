Зеленский убежден, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов: видеообращение

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский убежден, что Центризбирком намеренно затягивает официальное объявление итогов голосования. По мнению политика, все для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, Зеленский не смог бы распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет", – сказал Зеленский в новом видеообращении.

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Политик пояснил, что, по его мнению, ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы:

Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации.

Чтобы инаугурация была после 27 мая

Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады.

Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие – 73%, имеет право по крайней мере думать об этом, и имеет право иметь эту возможность,

– сказал победитель президентских выборов в видеообращении.

Накануне в ЦИК объяснили, что объявление результатов выборов могут задержать праздничные дни и выходные.

"Пасха для украинцев – один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – пояснил член ЦИК Евгений Радченко.

23 апреля ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

Еще перед вторым туром выборов, 18 апреля, Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думал, что не успеет этого сделать.