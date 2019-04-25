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      Зеленский убежден, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов: видеообращение

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      Зеленский заявил, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов президента, чтобы он не смог распустить парламент
      Зеленский заявил, что ЦИК затягивает оглашение результатов выборов президента, чтобы он не смог распустить парламент / Getty Images

      Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский убежден, что Центризбирком намеренно затягивает официальное объявление итогов голосования. По мнению политика, все для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, Зеленский не смог бы распустить Верховную Раду.

      "Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет", – сказал Зеленский в новом видеообращении.

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      Политик пояснил, что, по его мнению, ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы:

      • Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации.
      • Чтобы инаугурация была после 27 мая
      • Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады.

      Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого доверие – 73%, имеет право по крайней мере думать об этом, и имеет право иметь эту возможность,
      – сказал победитель президентских выборов в видеообращении.

      Накануне в ЦИК объяснили, что объявление результатов выборов могут задержать праздничные дни и выходные.

      "Пасха для украинцев – один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – пояснил член ЦИК Евгений Радченко.

      23 апреля ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

      Еще перед вторым туром выборов, 18 апреля, Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думал, что не успеет этого сделать.

      Какие юридические основания существуют для досрочного роспуска Верховной Рады?

      Согласно статье 90 Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если:

      1. в течение 1 месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции;
      2. в течение 60 дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав правительства;
      3. в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.


      Когда могут состояться досрочные выборы в Раду?

      Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Результаты выборов президента 2019 ЦИК Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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