Почему объявление официальных результатов может затянуться

В Центральной избирательной комиссии объясняют, что праздничные дни и выходные могут задержать объявление официальных результатов выборов президента Украины.

Во время Пасхальных праздников могут возникнуть определенные задержки с судами, сообщает член ЦИК Евгений Радченко, пишет ТСН.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: первые официальные результаты

"Пасха для украинцев – один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – отметил он.

Предварительные результаты выборов по электронным протоколам ориентировочно станут известны через 2-3 дня.

Согласно окончательным результатам Национального экзитпола, лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

Какой была явка во время второго тура президентских выборов