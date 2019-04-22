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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Почему объявление официальных результатов может затянуться

      69 Читати новину українською
      В ЦИК рассказали, когда объявят официальные результаты
      В ЦИК рассказали, когда объявят официальные результаты / Фото из открытых источников

      В Центральной избирательной комиссии объясняют, что праздничные дни и выходные могут задержать объявление официальных результатов выборов президента Украины.

      Во время Пасхальных праздников могут возникнуть определенные задержки с судами, сообщает член ЦИК Евгений Радченко, пишет ТСН.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: первые официальные результаты

      "Пасха для украинцев – один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", – отметил он.

      Предварительные результаты выборов по электронным протоколам ориентировочно станут известны через 2-3 дня.

      Согласно окончательным результатам Национального экзитпола, лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

      Какой была явка во время второго тура президентских выборов

       

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      Теги: Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019 Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Украины Новости политики
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