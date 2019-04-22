Чому оголошення офіційних результатів може затягнутись

У Центральній виборчій комісії пояснюють, що святкові дні та вихідні можуть затримати оголошення офіційних результатів виборів президента України.

Під час Великодніх свят можуть виникнути певні затримки із судами, повідомляє член ЦВК Євген Радченко, пише ТСН.

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"Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", – зазначив він.

Натомість попередні результати виборів, за електронними протоколами, орієнтовно стануть відомі за 2-3 дні.

Відповідно до остаточних результатів Національного екзитполу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

Якою була явка на під час другого туру президентських виборів