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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Что позволяет Зеленскому распустить Верховную Раду

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      Все чаще говорят о роспуске парламента. Даже сам победитель президентской гонки Владимир Зеленский признавал, что ему это выгодно, потому что с нынешним парламентом сложно будет сработаться.

      В первый пленарный день после второго тура президентских выборов сессионный зал Верховной Рады был почти пуст. Народные депутаты обсуждали результаты гонки и вяло рассматривали поправки к законопроекту о государственном языке.

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      Тем временем на одном из пабликов о Владимире Зеленском в Facebook появляется опрос с тысячами ответов.

      зеленський верховна рада
      Запись на одной из страниц Владимира Зеленского

      В команде Зеленского этот фейк опровергли. В Конституции написано, что этого нельзя делать за полгода до окончания срока полномочий Рады. Если считать, что каденция этого состава парламента продолжается до 27 ноября, то распустить ее можно не позже 27 мая.

      На это есть исчерпывающий перечень причин:

      верховна рада розпуск вибори зеленський

      Причины роспуска Верховной Рады

      Самый вероятный вариант – отсутствие коалиции. Тем более относительно количественного ее состава давно есть сомнения, ведь формально там остались только БПП и "Народный фронт". И если посчитать их депутатов, то получится лишь 215. А для коалиции необходимо 226. Другой вариант – одна из этих фракции заявит о выходе из коалиции. В обоих случаях парламент имеет 30 дней на формирование новой.

      Сценарии, которые рассматриваются относительно роспуска парламента они более популистские и имеют политические мотивы,
      – завил политолог Николай Давидюк.

      Есть другой нюанс – еще действующий Президент Петр Порошенко не может распустить парламент. Ведь Конституция запрещает делать это в последние 6 месяцев своих полномочий.

      Сможет ли сделать это новоизбранный глава государства Владимир Зеленский?

      Для этого ему надо принести присягу до 27 мая на торжественном заседании Верховной Рады. Оно созывается не позднее чем через 30 дней после обнародования официальных результатов ЦИК. Там назвали сроки до 3 июня. Поэтому если нардепы назначат заседание в период между 28 мая и 3 июня, то закончится конституционный срок для ее роспуска.

      Петр Порошенко в свою очередь будет стараться сделать все возможное, чтобы инаугурация была назначена, например, после 27 мая, что сделает невозможным любые действия со стороны Зеленского. И это как раз конституционная норма, которая запретит ему проводить выборы,
      – добавил Николай Давидюк.

      В штабе Зеленского тоже понимают, что разогнать Раду сейчас невозможно. Хотя раньше сам Зеленский отмечал, что ему это выгодно. И даже запланировали, какие законопроекты, прежде всего, подаст президент. Поэтому нардепы понимают, что сейчас им ничего не грозит, и за свои рабочие места не переживают.

      Позиция парламента, как такового, в большинстве своем, много фракций и групп не поддерживают роспуск парламента, потому что парламент показал свою действенность в течение всего периода работы Верховной Рады этого созыва,
      – заявила народный депутат от БПП Ирина Луценко.

      Тем временем, Леонид Емец вместо того, чтобы говорить о роспуске парламента, предлагает принять механизм отзыва народного депутата. Такую же инициативу озвучивал и Владимир Зеленский. Ведь в последнее время большинство нардепов прогуливает работу, срывая голосование. Например, в марте по информации движения "Честно" ни разу не голосовали 111 народных избранников.

      Что известно о парламентских выборах 2019 года?Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: или партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики самовыдвинутся. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.

      Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Парламентские выборы 2019 Конституция Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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