Что Рада должна сделать до парламентских выборов

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что до парламентских выборов Верховная Рада должна принять Избирательный кодекс, внести изменения в Конституцию по децентрализации, усовершенствовать судебную систему, а также осуществить реформу самого законодательного органа.

Как подчеркнул глава украинского правительства в эфире телеканала ICTV, до следующих парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2019 года, парламент еще может сделать много правильных вещей.

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"Например, я считаю, что надо изменить избирательную систему . Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент через два-три месяца будет нашим самым большим разочарованием", – отметил он.

По его словам, следующим важным решением, которое Рада вынуждена успеть принять до октября, должно быть внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

Мы должны закрепить в Конституции децентрализацию для того, чтобы реализовать эту идею. Этот процесс конституционных изменений необходимо осуществить, потому что это важная реформа, которая передает власть людям. И новый закон о выборах больше власти даст людям. Тогда и местные, и центральные власти будут более эффективны и динамичны, на мой взгляд,

– оотметил Гройсман.

В то же время, по его мнению, парламентарии должны взяться за перезагрузки судебной системы.

"Для меня происходят совершенно непонятные вещи, поскольку мы уже не первый раз с ними сталкиваемся, и думаю, общество это тоже чувствует. Это абсолютная вакханалия, которой являются некоторые решения наших судов. Фактически это приводит к тому, что система судопроизводства в Украине не работает. Если на уровне перезагрузок Верховного Суда мы видим решения, которые в принципе вызывают уважение в основном, то суды принимают решения, например, приостановить действие полномочий правительства", – добавил премьер.

Он продолжает, что Рада должна еще принять ряд важных экономических законов, а также осуществить реформу самого парламента.

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Я горячо поддерживаю главу парламента Андрея Парубия в том, что надо осуществить реформу самого парламента. Поверьте, так выписаны процедуры, что бороться за законы год-полтора – у нас просто нет времени. И я считаю, что надо менять систему принятия решений в парламенте... Нужны быстрые решения, которые должны быть профессиональными. Более того, правительство должно иметь полномочия корректирующих действий, чтобы обеспечить запрос общества по многим вопросам,

– резюмировал Гройсман.

По словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, из важных решений в ближайшее время нардепы намерены принять закон о языке – произойдет это 25 апреля. Кроме того, в тот же день Верховная Рада может рассмотреть законопроект об импичменте президента.