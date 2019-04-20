Почему нельзя досрочно распустить Верховную Раду: версия политолога

Наиболее действенное основание для досрочного прекращения полномочий парламента – в течение 30 дней не сформированная коалиция. Но это тоже маловероятный вариант.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам политолога, согласно Конституции, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если на протяжении одного месяца не сформирована коалиция депутатских фракций. Во-вторых, если в течение шестидесяти дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав правительства. В-третьих, если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Как замечает Вигиринский, в Киевском окружном административном суде на рассмотрении находится иск о бездействие коалиции из-за невнесения кандидатуры на пост министра здравоохранения. Аппарат Верховной Рады не предоставил суду информацию о составе коалиции. Поэтому теоретически суд может установить факт отсутствия коалиции. Впрочем, есть много нюансов.

Момент установления факта прекращения существования коалиции и отсчета 30 дней ее отсутствия – ключевой. Верховную Раду можно распустить не позднее 27 апреля. До этого времени надо, чтобы было решение суда. Или одна из фракций коалиции в эти дни заявила о своем выходе. Только так президент может издать указ. Времени мало. Поэтому это маловероятный вариант,

– убежден Андрей Вигиринский.

Политолог подчеркивает: даже, если суд в апреле или мае установит, что коалиции не существует, к примеру, с 2016 года, то тогда все равно должна начать формироваться новая коалиция. С момента судебного решения. И только по факту ее формирования или не формирования можно распускать парламент.