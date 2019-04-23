Що Рада має зробити до парламентських виборів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконує, що до парламентських виборів Верховна Рада повинна ухвалити Виборчий кодекс, внести зміни до Конституції щодо децентралізації, вдосконалити судову систему, а також здійснити реформу самого законодавчого органу.

Як підкреслив очільник українського уряду у ефірі телеканалу ICTV, до наступних парламентських виборів, які відбудуться у жовтні 2019 року, парламент ще може зробити багато правильних речей.

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"Наприклад, я вважаю, що треба змінити виборчу систему. Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент через два-три місяці буде нашим найбільшим розчаруванням", – зауважив він.

За його словами, наступним важливим рішенням, яке Рада мусить встигнути ухвалити до жовтня, має бути внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Ми маємо закріпити в Конституції децентралізацію для того, щоб реалізувати цю ідею. Цей процес конституційних змін треба здійснити, бо це важлива реформа, яка передає владу людям. І новий закон про вибори більше влади дасть людям. Тоді і місцева, і центральна влада будуть більш ефективними та динамічнішими, на мій погляд,

– зазначив Гройсман.

Водночас, на його думку, парламентарі мають узятися за перезавантаження судової системи.

"Для мене відбуваються абсолютно незрозумілі речі, оскільки ми вже не вперше з ними стикаємося, і думаю, суспільство це теж відчуває. Це абсолютна вакханалія, якою є деякі рішення наших судів. Фактично це призводить до того, що система судочинства в Україні не працює. Якщо на рівні перезавантаженого Верховного Суду ми бачимо рішення, які в принципі викликають повагу здебільшого, то суди приймають рішення, наприклад, зупинити дію повноважень уряду", – додав прем’єр.

За його словами, також Рада має ухвалити низку важливих економічних законів, а також здійснити реформу самого парламенту.

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Я гаряче підтримую голову парламенту Андрія Парубія в тому, що треба здійснити реформу самого парламенту. Повірте, так виписано процедури, що боротися за якісь закони рік-півтора – у нас просто немає часу. І я вважаю, що треба змінювати систему прийняття рішень у парламенті... Потрібні швидкі рішення, які мають бути професійними. Більше того, уряд повинен мати повноваження коригуючих дій, щоб забезпечити запит суспільства з багатьох питань,

– резюмував Гройсман.

За словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, з важливих рішень найближчим часом нардепи мають намір ухвалити закон про мову – станеться це 25 квітня. Крім того, того ж дня , Верховна Рада може розглянути законопроект про імпічмент президента.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року? Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.