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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Чи об'єднається "Самопоміч" з партією Зеленського: відповідь Сироїд

      1864 Читать новость на русском
      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / Фото з відкритих джерел

      27 жовтня 2019 року українці визначатимуться з новим складом Верховної Ради. Чи об'єднається фракція "Самопоміч" з партією "Слуга народу", яка висунула в кандидати в президенти Володимира Зеленського, – в ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

      "Як ми можемо об’єднуватися з тими, якщо ми не знаємо, хто там є", – заявила Сироїд. 

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      Вона розповіла, що коли "Самопоміч" прийшла до парламенту в 2014 році, то приєдналися до коаліції "Європейська Україна", адже тоді була загроза державності і так далі.

      "Ми справді тоді сподівалися, що ці люди після Революції гідності і війни, як кажуть, спам'ятаються. Однак ці люди до пам’яті не повернулись, тобто в них все залишилось в старій системі координат. І ми залишили коаліцію", – сказала Сироїд.

      Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб працювати з політичними силами, бо парламент вибирали люди. Ми не можемо самі його змінити. Ми зацікавлені працювати з тими людьми, які хочуть працювати в інтересах України. Наразі взагалі не маємо уявлення, хто буде у партії "Слуга народу" та, які цінності ці люди сповідують,
      – додала віце-спікерка. 

      Дивіться відео повного інтерв'ю:

      Що відомо про партію "Слуга народу"? На початку грудня 2017 року в Єдиному держреєстрі юридичних осіб на сайті Мін'юсту з'явилася юридична особа "Політична партія "Слуга народу". Керівником утворення є Іван Баканов – керівник ТОВ "Квартал 95". У січні 2019 року партія висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти України на президентських виборах 2019 року.

      екзит пол
      Результати екзит-полу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Самопоміч Верховна Рада Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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