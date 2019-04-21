Объединится ли "Самопомич" с партией Зеленского: ответ Сыроид

27 октября 2019 года украинцы будут определяться с новым составом Верховной Рады. Объединится ли фракция "Самопомич" с партией "Слуга народа", которая выдвинула в кандидаты в президенты Владимира Зеленского, – в эфире 24 канала рассказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Как мы можем объединяться, если мы не знаем, кто там есть", – заявила Сыроид.

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Она рассказала, что когда "Самопомич" пришла в парламент в 2014 году, то присоединилась к коалиции "Европейская Украина", ведь тогда была угроза государственности и так далее.

"Мы действительно тогда надеялись, что эти люди после Революции Достоинства и войны, как говорят, опомнятся. Однако эти люди не опомнились, то есть у них все осталось в старой системе координат. И мы покинули коалицию", – сказала Сыроид.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы работать с политическими силами, потому что парламент выбирали люди. Мы не можем сами его изменить. Мы заинтересованы работать с теми людьми, которые хотят работать в интересах Украины. Сейчас вообще не имеем представления, кто будет в партии "Слуга народа" и, какие ценности эти люди исповедуют", – добавила вице-спикер.

Смотрите видео полного интервью:

Что известно о партии "Слуга народа"? В начале декабря 2017 года в Едином госреестре юридических лиц на сайте Минюста появилось юридическое лицо "Политическая партия "Слуга народа". Руководителем образования является Иван Баканов – руководитель ООО "Квартал 95". В январе 2019 года партия выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2019 года.



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