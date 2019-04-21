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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Треба прибрати усе це політичне сміття, – Садовий про перші результати виборів президента

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Коментуючи результати Національного екзит-полу, за якими на виборах переміг шоумен Володимир Зеленський, мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що український політичний істеблішмент "помножено на нуль", і дуже багато політиків вертаються у XX століття, тому що перед нами – зовсім інші реалії.

      За його словами, Зеленський отримав надзвичайно великий вотум довіри, але це і надзвичайно великі очікування, які сьогодні є перед ним.

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      Загалом на нас чекає велике прибирання. Ми маємо тиждень часу до Великодня, і нам треба прибрати усе це політичне сміття, увесь це бруд який було вилито на наші голови впродовж останніх місяців. Це неможливо, треба об’єднувати країну. Дуже велика праця – перед нами сьогодні,
      – підкреслив міський голова Львова.

      Як переконує він, щодо результатів голосування у нього були певні очікування, що щось буде не дуже прогнозоване.

      "Думаю, це – рекорд світу. Я не знаю жодної іншої країни світу, де було б щось подібне. І тут чесно кажучи, ці дебати, вони також відіграли свою роль, тому що, якби Петро Олексійович виконував би те, про що говорив упродовж останніх тижнів, то були би зовсім інші результати", – каже Садовий.

      Зокрема, він пригадав розмову у 2015 році, коли йому говорили, якби не війна, то цю би владу звели – настільки великими були ці протестні настрої.

      "Ніхто нікому не дасть зійти з того курсу, яким сьогодні йде держава. Тому що народ є настільки накрученим – ми заплатили життям сотень тисяч людей, на війні. Тому я хотів би дати людям розуміння, що все буде гаразд. Тільки треба буде дуже багато працювати", – вважає лідер "Самопомочі".

      Водночас він зауважив, що переможець має дуже мало часу.

      "Я би хотів, щоби вони потиснули один одному руки, щоби ми почали дійсно бути парламентсько-президентською країною", – наголосив політик.

      Щодо рішень, які має ухвалити новообраний гарант, то це, передусім закон про президента.

      Дуже важливо якнайшвидше ухвалити закон про президента. Треба і захистити інституцію, і дати можливість питати з нього, якщо він починає "запливати за буйки". "Самопоміч" вже такий закон розробила, і ми від завтра почнемо його дебатувати в парламенті,
      – констатував Садовий.

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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