Треба прибрати усе це політичне сміття, – Садовий про перші результати виборів президента

Коментуючи результати Національного екзит-полу, за якими на виборах переміг шоумен Володимир Зеленський, мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що український політичний істеблішмент "помножено на нуль", і дуже багато політиків вертаються у XX століття, тому що перед нами – зовсім інші реалії.

За його словами, Зеленський отримав надзвичайно великий вотум довіри, але це і надзвичайно великі очікування, які сьогодні є перед ним.

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Загалом на нас чекає велике прибирання. Ми маємо тиждень часу до Великодня, і нам треба прибрати усе це політичне сміття, увесь це бруд який було вилито на наші голови впродовж останніх місяців. Це неможливо, треба об’єднувати країну. Дуже велика праця – перед нами сьогодні,

– підкреслив міський голова Львова.

Як переконує він, щодо результатів голосування у нього були певні очікування, що щось буде не дуже прогнозоване.

"Думаю, це – рекорд світу. Я не знаю жодної іншої країни світу, де було б щось подібне. І тут чесно кажучи, ці дебати, вони також відіграли свою роль, тому що, якби Петро Олексійович виконував би те, про що говорив упродовж останніх тижнів, то були би зовсім інші результати", – каже Садовий.

Зокрема, він пригадав розмову у 2015 році, коли йому говорили, якби не війна, то цю би владу звели – настільки великими були ці протестні настрої.

"Ніхто нікому не дасть зійти з того курсу, яким сьогодні йде держава. Тому що народ є настільки накрученим – ми заплатили життям сотень тисяч людей, на війні. Тому я хотів би дати людям розуміння, що все буде гаразд. Тільки треба буде дуже багато працювати", – вважає лідер "Самопомочі".

Водночас він зауважив, що переможець має дуже мало часу.

"Я би хотів, щоби вони потиснули один одному руки, щоби ми почали дійсно бути парламентсько-президентською країною", – наголосив політик.

Щодо рішень, які має ухвалити новообраний гарант, то це, передусім закон про президента.

Дуже важливо якнайшвидше ухвалити закон про президента. Треба і захистити інституцію, і дати можливість питати з нього, якщо він починає "запливати за буйки". "Самопоміч" вже такий закон розробила, і ми від завтра почнемо його дебатувати в парламенті,

– констатував Садовий.