Які будуть перші кроки команди Зеленського: відповідь його радника Данилюка

Член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк розповів, якими будуть перші кроки ймовірно вже нового президента України: які законопроекти вони подадуть і на чому робитимуть акцент.

Яка ваша реакція на екзит-поли?

Це, звичайно, безперечна перемога. Як можна це оцінювати? Я дуже задоволений цим резльтатом. Це означає, що з цієї хвилини після оголошення попередніх результатів Володимир Зеленський має дуже високу підтримку населення, яку має зараз перетворити у реальні зміни. Люди очікують від нього дуже-дуже багато.

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Які будуть перші кроки?

Самий перший крок – це завершити формування команди і починати вже входити в курс справ. Щоб була цивілізована передача справ. Ми розуміємо, що зараз період непростий і важливо, щоб команди почали співпрацювати, передавати справи якомога швидше ще до офіційного входження на пост. Тому що тут неможливо втрачати жодного дня. Я дуже сподіваюся, що тут буде команда Петра Олексійовича поводити себе коректно і професійно, максимально сприяти передачі справ.

Ключові кроки вже були озвучені Володимиром Зеленським. В нього буде декілька інціатив законодавчих, зокрема, закон щодо імпічменту, щодо зняття недоторканності. Але якщо говорити про фокус, то, звичайно, ключовий він буде на боротьбі з корупцією. Є декілька ініціатив, спрямованих на перезапуск антикорупційних інституцій. На минуломи тижні був створений Антикрсуд. Треба щоб він почав працювати якомога скоріше. Будуть подані закони стосовно стимулювання, наприклад, викриття корупції. Ті, хто викрили корупціонера, будуть ортимувати компенсації. Звичайно, буде запуск судової і реформи правоохоронних органів. Ключовою є реформа СБУ.

Ви це все пропонуєте. Але ні Кабміну, ні Ради "немає". Як ви будете це реалізовувати?

Так, дійсно, їх немає. Але є що? Є підтримка 73% українців. Це набагато більше ніж Кабмін, ніж 10 кабімнів і 10 рад, які зараз мають мінімальний рівень підтримки населення. Тому, я не думаю, що позиція ця слабка. Навпкаи, коли в тебе є прямий мандат від людей, нічого не може зупинити президента. Це перша теза. Друга. Всі його ініціативи очікуються суспільством. Я хочу подивитися на цю раду, яка вставлятиме палиці в колеса. Я думаю, що в раді є достатньо нормальних депутатів, які розуміють, що час зараз змінився і що врешті- решт треба працювати на інтереси країни.

Чи подасть Зеленський законопроект про імпічмент на наступний день?

Ми опрацювали і зараз завершимо опрацювувати ці законопроекти не тільки стосовно імпічменту, зняття недоторканності, але і стосовнонабагато більшого спектру питань. Чи він буде готовий подавати – так. Звичайно, це має бути подано від президента і це має пройти АП. Тобто це може бути не наступний день, але точно не буде затримка. Це буде там пару днів для того, щоб всі формальні процедури були дотримані.

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Хто буде Генпрокурором?

Це має коментуваати безпосередньо Володимир Зеленський.

Хто такий Олександр Данилюк?



Відповідає за економічний напрямок у команді Зеленського



Його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. Є радником Зеленського у передвиборчій кампанії.



За освітою Данилюк інженер-електрик та фінансист. Очолює Координаційний центр з упровадження економічних реформ.Був радником президента Януковича.



У 2015-2016, після Революції Гідності, став членом команди Петра Порошенка, а згодом – заступником голови Адміністрації президента України. У 2016-2018 – міністр фінансів в уряді Гройсмана.



Найвідомішим моментом роботи Данилюка на посаді міністра фінансів стала його участь у націоналізації "Приватбанку".



Данилюк безпосередньо брав участь у підтримці антикорупційних реформ, зокрема, розробці законопроекту про Національне антикорупційне бюро, запуск Національної агенції з питань запобігання корупції та впровадження електронних декларацій.



На посаді міністра він також успішно домовлявся з МВФ, реформував митницю, звільнив скандального голову ДФС Романа Насірова. Звільнення з посади міністра йому "забезпечив" конфлікт з Володимиром Гройсманом – вони по-різному бачили боротьбу з корупцією. Сам Данилюк запевняв, що в уряді на нього шалено тиснули.

Відео: інтерв'ю з Олександром Данилюком

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