Какими будут первые шаги команды Зеленского: ответ его советника Данилюка

Член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, какими будут первые шаги, вероятно, уже нового президента Украины: какие законопроекты они подадут и на чем будут делать акцент.

Какова ваша реакция на экзит-полы?

Это, конечно, бесспорная победа. Как можно это оценивать? Я очень доволен этим резльтатом. Это означает, что с этой минуты после объявления предварительных результатов Владимир Зеленский имеет очень высокую поддержку населения, которую должен сейчас превратить в реальные изменения. Люди ждут от него очень-очень много.

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Какими будут первые шаги?

Самый первый шаг – это завершить формирование команды и начинать уже входить в курс дел. Чтобы была цивилизованная передача дел. Мы понимаем, что сейчас период непростой, и важно, чтобы команды начали сотрудничать, передавать дела как можно скорее, еще до официального вхождения на пост. Потому что здесь невозможно терять ни одного дня. Я очень надеюсь, что здесь будет команда Петра Алексеевича вести себя корректно и профессионально, максимально способствовать передаче дел.

Ключевые шаги уже были озвучены Владимиром Зеленским. У него будет несколько законодательных инциатив, в частности, закон об импичменте, о снятии неприкосновенности. Но если говорить про фокус, то, конечно, ключевым он будет на борьбе с коррупцией. Есть несколько инициатив, направленных на перезапуск антикоррупционных институтов. На прошлой неделе был создан Антикрсуд. Надо чтобы он начал работать как можно скорее. Будут поданы законы относительно стимулирования, например, разоблачения коррупции. Те, кто разоблачили коррупционера, будут получать компенсации. Конечно, будет запуск судебной и реформы правоохранительных органов. Ключевой является реформа СБУ.

Вы это все предлагаете. Но ни Кабмина, ни Рады "нет". Как вы будете это реализовывать?

Да, действительно, их нет. Но есть что? Есть поддержка 73% украинцев. Это намного больше, чем Кабмин, 10 кабминов и 10 советов, которые сейчас имеют минимальный уровень поддержки населения. Поэтому, я не думаю, что позиция эта слабая. Наоборот, когда у тебя есть прямой мандат от людей, ничто не может остановить президента. Это первый тезис. Второй. Все его инициативы ожидаются обществом. Я хочу посмотреть на эту Раду, которая будет вставлять палки в колеса. Я думаю, что в Раде есть достаточно нормальных депутатов, которые понимают, что время сейчас изменилось и что в конце концов надо работать на интересы страны.

Подаст ли Зеленский законопроект об импичменте на следующий день?

Мы проработали и сейчас завершим проработывать эти законопроекты не только по импичменту, снятию неприкосновенности, но и относительно гораздо большего спектра вопросов. Будет ли он готов подавать – да. Конечно, это должно быть подано от президента и это должно пройти АП. То есть это может быть не следующий день, но точно не будет задержки. Это будет там пару дней для того, чтобы все формальные процедуры были соблюдены.

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Кто будет Генпрокурором?

Это должен комментировать непосредственно Владимир Зеленский.

Кто такой Александр Данилюк?



Отвечает за экономическое направление в команде Зеленского



Его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика. Является советником Зеленского в предвыборной кампании.



По образованию Данилюк инженер-электрик и финансист. Возглавляет Координационный центр по внедрению экономических реформ. Был советником президента Януковича.



В 2015-2016, после Революции Достоинства, стал членом команды Петра Порошенко, а впоследствии – заместителем главы Администрации президента Украины. В 2016-2018 – министр финансов в правительстве Гройсмана.



Самым известным моментом работы Данилюка на посту министра финансов стало его участие в национализации "Приватбанка".



Данилюк непосредственно участвовал в поддержке антикоррупционных реформ, в частности, разработке законопроекта О Национальном антикоррупционном бюро, запуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и внедрении электронных деклараций.



На посту министра он также успешно договаривался с МВФ, реформировал таможню, уволил скандального главу ГФС Романа Насирова. Увольнение с должности министра ему "обеспечил" конфликт с Владимиром Гройсманом – они по-разному видели борьбу с коррупцией. Сам Данилюк уверял, что в правительстве на него безумно давили.