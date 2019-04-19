19:06
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Самопоміч" в парламенті почала збирати підписи під законопроектом "Про Президента", – Садовий

      337 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      На жаль, парламент спроможний на деякі важливі рішення лише в екстремальних ситуаціях, якими для депутатів стали ці вибори.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова, голова партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

      "Нашим законом ми приводимо діяльність Президента в конституційні рамки, позбавляємо зайвих обов‘язків, чітко окреслюємо рамки повноважень і систему звітності", зазначив Садовий.

      Повідомляється, що сам проект також передбачає чітку і зрозумілу процедуру імпічменту.

      Андрій Садовий сказав, що провів розмову з Арсенієм Яценюком і разом з "Народним фронтом" створено робочу групу з метою пришвидшення прийняття цього документу.

      blog_ava
      Які виконавці виступили на сценах Зеленського і Порошенка: відео
      сьогодні
      6524
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      сьогодні , 18:00 Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 484
      5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      сьогодні , 17:30 5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      382
      Распустит ли президент Верховную Раду?
      сьогодні , 17:10 Распустит ли президент Верховную Раду?
      Блог Медіа 584
      Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      сьогодні , 16:15 Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      Центр UA 495
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      сьогодні , 16:10 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 2750
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському
       5 березня , 14:20
      Зеленський і Тимошенко залишаються лідерами президентського рейтингу, – опитування трьох центрів
       25 березня , 16:18
      Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, – букмекери
      12 квітня , 16:47
      Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко
       7 березня , 16:08
      Залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів, – Садовий
       7 березня , 14:53
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук