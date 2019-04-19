19:05
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Самопомич" в парламенте начала собирать подписи под законопроектом "О Президенте", – Садовый

      68 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      К сожалению, парламент способен на некоторые важные решения только в экстремальных ситуациях, которыми для депутатов стали эти выборы.

      Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова, глава партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      "Нашим законом мы приводим деятельность Президента в конституционные рамки, лишаем лишних обязанностей, четко обозначаем рамки полномочий и систему отчетности", – отметил Садовый.

      Сообщается, что сам проект также предусматривает четкую и понятную процедуру импичмента.

      Андрей Садовый сказал, что провел разговор с Арсением Яценюком и вместе с "Народным фронтом" создана рабочая группа с целью ускорения принятия этого документа.

      blog_ava
      Российские телеканалы будут транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины
      сегодня
      4579
      Теги: Новости политики Самопомич Андрей Садовой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      сегодня , 18:00 Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 188
      5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      сегодня , 17:31 5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      99
      Распустит ли президент Верховную Раду?
      сегодня , 17:10 Распустит ли президент Верховную Раду?
      Блог Медіа 583
      Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      сегодня , 16:31 Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      550
      Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      сегодня , 16:23 Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      Наталя Боднар 507
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Сегодня именно на Донбассе и в Крыму решается, будет ли мир в Европе, – Семенуха
       1 декабря 2016 , 15:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      В России назвали причину, по которой страна готова выйти из Совета Европы
       20 апреля , 07:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук