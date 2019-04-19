"Самопомич" в парламенте начала собирать подписи под законопроектом "О Президенте", – Садовый
К сожалению, парламент способен на некоторые важные решения только в экстремальных ситуациях, которыми для депутатов стали эти выборы.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова, глава партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.
"Нашим законом мы приводим деятельность Президента в конституционные рамки, лишаем лишних обязанностей, четко обозначаем рамки полномочий и систему отчетности", – отметил Садовый.
Сообщается, что сам проект также предусматривает четкую и понятную процедуру импичмента.
Андрей Садовый сказал, что провел разговор с Арсением Яценюком и вместе с "Народным фронтом" создана рабочая группа с целью ускорения принятия этого документа.
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