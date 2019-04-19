"Самопомич" в парламенте начала собирать подписи под законопроектом "О Президенте", – Садовый

К сожалению, парламент способен на некоторые важные решения только в экстремальных ситуациях, которыми для депутатов стали эти выборы.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова, глава партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

"Нашим законом мы приводим деятельность Президента в конституционные рамки, лишаем лишних обязанностей, четко обозначаем рамки полномочий и систему отчетности", – отметил Садовый.

Сообщается, что сам проект также предусматривает четкую и понятную процедуру импичмента.

Андрей Садовый сказал, что провел разговор с Арсением Яценюком и вместе с "Народным фронтом" создана рабочая группа с целью ускорения принятия этого документа.