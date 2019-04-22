Коли Верховна Рада розгляне законопроект про імпічмент президента

Як заявив голова парламенту Андрій Парубій, у четвер, 25 квітня, Верховна Рада може розглянути законопроект про імпічмент президента. Наразі у Раді зареєстровано близько 5 законів про притягнення влади до відповідальності.

Сам Парубій наголосив, що йому подобається системний підхід заступника Оксани Сироїд, яка пропонує "закон про президента в цілому, де хоче скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів того закону".

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На сьогодні в парламенті зареєстровано 5 законопроектів про імпічмент. У середу, 24 квітня, усі законопроекти розгляне профільний комітет.

Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

"Є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет (законопроектів щодо реформування Ради), оскільки це також передбачає посилення контролюючої ролі парламенту та відповідальності", – додав Парубій.

Що відомо про закон про імпічмент? Зараз в Україні відправити президента у відставку неможливо: в Конституції прописана стаття, яка говорить, що для імпічменту потрібен окремий закон. Такий проект закону підготувала партія "Самопоміч". У документі чітко виписані повноваження президента, як він має звітувати і головне – процедура імпічменту. Лідер "Самопомочі" та мер Львова Андрій Садовий заявив, що 21 квітня українці обиратимуть не монарха, а президента. Щоб це справді було так, потрібно ухвалити закон про президента.



Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що у разі його перемоги на виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Чинний Президент України Петро Порошенко заявив про готовність обговорювати законопроект про імпічмент і виступив за його ухвалення в "компромісній" редакції.