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      Когда законопроект об импичменте президента решит рассмотреть Верховная Рада

      84 Читати новину українською
      Законопроект об импичменте
      Законопроект об импичменте / Rbc.ua

      На следующей неделе могут определить вероятную дату рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об импичменте президента. Это решение будут принимать совместно с руководителями депутатских фракций на согласительном совете 22 апреля.

      "На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из них (предложенных) законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованными комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге позже", – сказал в телеэфире председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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      На сегодня в парламенте зарегистрировано 5 законопроектов об импичменте.

      "Есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет (законопроектов по реформированию Рады), поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", – добавил Парубий.

      Что такое импичмент?​ Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и устранение его с должности.

      Что известно о законе об импичменте?
      Сейчас в Украине отправить президента в отставку невозможно: в Конституции прописана статья, которая говорит, что для импичмента нужен отдельный закон. Такой проект закона подготовила партия "Самопомич". В документе четко выписаны полномочия, как он должен отчитываться и главное – процедура импичмента. Лидер "Самопомичи" и мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 21 апреля украинцы будут выбирать не монарха, а президента. Чтобы это действительно было так, нужно принять закон о президенте.

      Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. А действующий Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обсуждать законопроект об импичменте и выступил за его принятие в "компромиссной" редакции.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Законодательство Андрей Парубий Президент Украины
      Источник: 24 канал
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