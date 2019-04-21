Чи готовий чинний парламент до Зеленського: відповідь Найєма
Володимир Зеленський, за попередніми результатами екзит-полу, лідирує у другому турі президентських виборів. Однак, чи готовий чинний парламент до нового президента – в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.
За словами Найєма, якщо Володимир Зеленський стане президентом, то в парламенті почнуться торги.
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"Зрозуміло, що призначити голову СБУ, генпрокурора, міністрів своїх Володимир Зеленський зоже тільки через парламент. Через це торги будуть", – сказав депутат.
Я не бачу можливості в цьому парламенті, наприклад, призначити правильного генпрокурора, тобто це буде дуже важко. Я думаю, що цей процес затягнеться. Я не бачу можливості швидко розпустити цей парламент. Однак те, що половина парламенту почне "сипатись" під нього (нового президента, – 24 канал), а інша половина вставлятиме палки в колеса – це стовідсотково,
– пояснив Найєм.
За його словами, цього тижня ми побачимо різні процеси в парламенті, які будуть дивним. Починаючи від пересування однієї фракції в іншу і закінчуючи сабутуванням призначеннь.
Які дані екзит-полу?
Станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 73,2% голосів. Найбільше Зеленського підтримали на Сході, на Півдні, у Центрі та найменше на Заході.Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3% голосів. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетень.
Національний екзит-пол-2019 провели три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.
Зеленський переміг у другому турі виборів: відео
Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Серед основних обіцянок ймовірного майбутнього президента є:
• Подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.
• Внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа.
• Проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.
• Провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".
Що обіцяє зробити Володимир Зеленський
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