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      Готов ли действующий парламент к Зеленскому: ответ Найема

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      Готово ли действующий парламент к Зеленскому
      Готово ли действующий парламент к Зеленскому / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский, по предварительным результатам экзит-пола, лидирует во втором туре президентских выборов. Однако, готов ли действующий парламент к новому президенту – в эфире 24 канала рассказал народный депутат Мустафа Найем.

      По словам Найема, если Владимир Зеленский станет президентом, то в парламенте начнутся торги.

      Читайте также: Зеленский прокомментировал победу на выборах по результатам экзит-пола

      "Понятно, что назначить главу СБУ, генпрокурора, министров своих Владимир Зеленский может только через парламент. Поэтому торги будут", – сказал депутат.

      Я не вижу возможности в этом парламенте, например, назначить правильного генпрокурора, то есть это будет очень трудно. Я думаю, что этот процесс затянется. Я не вижу возможности быстро распустить этот парламент. Однако то, что половина парламента начнет "сыпаться" под него (нового президента – 24 канал), а другая половина вставлять палки в колеса – это стопроцентно,
      – пояснил Найем.

      По его словам, на этой неделе мы увидим различные процессы в парламенте, которые будут странным. Начиная от передвижения одной фракции в другую и заканчивая сабботажем назначения.

      Данные экзит-пола?
      По состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 73,2% голосов. Больше всего Зеленского поддержали на Востоке, на Юге, в Центре и меньше на Заходи.

      Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,3% голосов. Еще 1,5% избирателей испортили бюллетень.

      Национальный экзит-пол–2019 провели три социологические агентства фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе с 400 участков.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Среди основных обещаний вероятного будущего президента являются:

      • Добавить первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.
      • Внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа.
      • Проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.
      • Провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Что обещает сделать Владимир Зеленский

       

      Смотрите полное интервью с Мустафой Найемом:

       

       

      Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн

       

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      Результаты экзит-пола на выборах-2019: видео онлайн-трансляции
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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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