Готов ли действующий парламент к Зеленскому: ответ Найема

Владимир Зеленский, по предварительным результатам экзит-пола, лидирует во втором туре президентских выборов. Однако, готов ли действующий парламент к новому президенту – в эфире 24 канала рассказал народный депутат Мустафа Найем.

По словам Найема, если Владимир Зеленский станет президентом, то в парламенте начнутся торги.

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"Понятно, что назначить главу СБУ, генпрокурора, министров своих Владимир Зеленский может только через парламент. Поэтому торги будут", – сказал депутат.

Я не вижу возможности в этом парламенте, например, назначить правильного генпрокурора, то есть это будет очень трудно. Я думаю, что этот процесс затянется. Я не вижу возможности быстро распустить этот парламент. Однако то, что половина парламента начнет "сыпаться" под него (нового президента – 24 канал), а другая половина вставлять палки в колеса – это стопроцентно,

– пояснил Найем.

По его словам, на этой неделе мы увидим различные процессы в парламенте, которые будут странным. Начиная от передвижения одной фракции в другую и заканчивая сабботажем назначения.

Данные экзит-пола?

По состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 73,2% голосов. Больше всего Зеленского поддержали на Востоке, на Юге, в Центре и меньше на Заходи.



Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,3% голосов. Еще 1,5% избирателей испортили бюллетень.



Национальный экзит-пол–2019 провели три социологические агентства фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе с 400 участков.

Зеленский победил во втором туре выборов: видео

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Среди основных обещаний вероятного будущего президента являются:



• Добавить первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.

• Внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа.

• Проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

• Провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



Что обещает сделать Владимир Зеленский

Смотрите полное интервью с Мустафой Найемом:

Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн