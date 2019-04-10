Беженцев будет много, – эксперт о новых лицах в команде Зеленского
Члены команды Владимира Зеленского назвали первые назначения в случае победы шоумена на выборах президента Украины.
Первые назначения
Политический эксперт Антон Швец в эфире 24 каналу рассказал, что все будущие назначения, которые показал Зеленский, это результат предыдущих договоренностей.
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По его словам, например, появление экс-министра финансов Александра Данилюка является следствием предвыборной договоренности между Игорем Коломойским и, вероятно, Сергеем Левочкиным.
Данилюк в политике не зря считается человеком Левочкина. Появление Данилюка говорит не об экономической программе и так далее, а исключительно о том, что Коломойский договорился с Левочкиным,
– пояснил эксперт.
Он сказал, что Данилюка очень уважают на Западе, а именно в Вашингтоне. Он, имея там своих спикеров, будет представлять команду Зеленского в США. А квалификация его как бывшего министра финансов не имеет никакого значения.
Исключительно связи с США и Левочкиным позволили оказаться Данилюку в команде Зеленского,
– заявил Швец.
"Относительно всех остальных членов команды Зеленского, которых нам представили, есть очень большие сомнения, что они окажутся там, где они думают. У меня есть подозрения, что все эти новые лица окажутся абсолютно бесполезными и ненужными после выборов", – подчеркнул эксперт.
О переходе депутатов в "ЗеКоманду"
Швец сказал, что после возможной победы Владимира Зеленского на выборах многие депутаты перейдут в его команду.
Я думаю, что количество беженцев будет очень большим. По одной единственной причине – БПП не является партией в полном смысле слова "партия". БПП – это клуб мыслей или, как у нас это называют, "партия власти". Поэтому как только власть изменится, то мы увидим большую часть крыс, которые побегут с тонущего корабля на корабль, который плывет,
– добавил эксперт.
Подробнее что сделает и кого назначит Владимир Зеленский в случае победы – читайте здесь.
Как завершился первый тур выборов?
По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.