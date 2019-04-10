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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Беженцев будет много, – эксперт о новых лицах в команде Зеленского

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      Члены команды Владимира Зеленского назвали первые назначения в случае победы шоумена на выборах президента Украины.

      Первые назначения

      Политический эксперт Антон Швец в эфире 24 каналу рассказал, что все будущие назначения, которые показал Зеленский, это результат предыдущих договоренностей.

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      По его словам, например, появление экс-министра финансов Александра Данилюка является следствием предвыборной договоренности между Игорем Коломойским и, вероятно, Сергеем Левочкиным.

      Данилюк в политике не зря считается человеком Левочкина. Появление Данилюка говорит не об экономической программе и так далее, а исключительно о том, что Коломойский договорился с Левочкиным,
      – пояснил эксперт.

      Он сказал, что Данилюка очень уважают на Западе, а именно в Вашингтоне. Он, имея там своих спикеров, будет представлять команду Зеленского в США. А квалификация его как бывшего министра финансов не имеет никакого значения.

      Исключительно связи с США и Левочкиным позволили оказаться Данилюку в команде Зеленского,
      – заявил Швец.

      "Относительно всех остальных членов команды Зеленского, которых нам представили, есть очень большие сомнения, что они окажутся там, где они думают. У меня есть подозрения, что все эти новые лица окажутся абсолютно бесполезными и ненужными после выборов", – подчеркнул эксперт.

      О переходе депутатов в "ЗеКоманду"

      Швец сказал, что после возможной победы Владимира Зеленского на выборах многие депутаты перейдут в его команду.

      Я думаю, что количество беженцев будет очень большим. По одной единственной причине – БПП не является партией в полном смысле слова "партия". БПП – это клуб мыслей или, как у нас это называют, "партия власти". Поэтому как только власть изменится, то мы увидим большую часть крыс, которые побегут с тонущего корабля на корабль, который плывет,
      – добавил эксперт.

      Подробнее что сделает и кого назначит Владимир Зеленский в случае победы – читайте здесь.

      Как завершился первый тур выборов?
      По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко Сергей Левочкин Игорь Коломойский Александр Данилюк Владимир Зеленский Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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