15:27
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Гройсман рассказал, будет ли работать с Зеленским в случае его победы

      302 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет работать с Владимиром Зеленским, если он победит на президентских выборах.

      Однако политик призвал не спешить делать выводы относительно результатов второго тура, передает УНИАН.

      Читайте также: Не должны встать на те же грабли, – Гройсман о парламентских выборах-2019

      По его словам, страна у нас одна и все ветви власти должны работать на успех Украины.

      Я думаю, что 21 апреля украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот,
      – отметил Гройсман.

      Владимир Гройсман заявлял, что не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября. Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом. Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.

       

      порошенко зеленський соцопитування
      Рейтинги кандидатов

      Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

      Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

      blog_ava
      Великий пост 2019: календарь питания по днях
      сегодня
      166187
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Владимир Гройсман Порошенко и Зеленский Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      сегодня , 15:00 Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      Олексій Чибісов 52
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 14:35 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 26835
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      288
      Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
      сегодня , 14:19 Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
      Станіслав Безушко 29
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сегодня , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 73
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Когда в Дагестане поднимут флаг Украины и будет играть гимн– это будет сильной победой,– Беленюк
       15 апреля 2018 , 20:39
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Порошенко лично нарушает ПДД: Видео
       9 октября 2018 , 12:39
      Динамо хочет подписать румынского полузащитника
       23 ноября 2018 , 09:28
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук