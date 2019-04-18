Гройсман рассказал, будет ли работать с Зеленским в случае его победы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет работать с Владимиром Зеленским, если он победит на президентских выборах.

Однако политик призвал не спешить делать выводы относительно результатов второго тура, передает УНИАН.

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По его словам, страна у нас одна и все ветви власти должны работать на успех Украины.

Я думаю, что 21 апреля украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот,

– отметил Гройсман.

Владимир Гройсман заявлял, что не собирается уходить в отставку до выборов Верховной Рады. По его словам, "выборы президента – не повод для отставки премьера", и он будет работать до октября. Премьер-министр не ответил, готов ли он к замене части министров по президентской квоте. Однако добавил, что это право президента, которое одновременно должно быть подтверждено парламентом. Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко.



Рейтинги кандидатов

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.



Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.