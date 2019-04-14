Как будет работать Рада после президентских выборов

Украинский парламент продолжит работать без изменений после второго тура президентских выборов. Работа Совета продлится до октября, до этого времени там планируют рассмотреть ряд ключевых программ законов.

В частности, говорится о программе экономических законов и программе законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал в эфире телеканала "Украина".

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Парламент и правительство продолжат работать до конца октября. Мы имеем четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. Мы будем над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ,

– подчеркнул он.

По словам Парубия, сейчас в Раде определили только перечень законопроектов и их последовательность.

"Мы в очень плотном сотрудничестве и с премьер-министром Гройсманом, и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию", – добавил спикер.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В него прошли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.



Рейтинги кандидатов перед вторым туром президентских выборов