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      Как будет работать Рада после президентских выборов

      38 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      Украинский парламент продолжит работать без изменений после второго тура президентских выборов. Работа Совета продлится до октября, до этого времени там планируют рассмотреть ряд ключевых программ законов.

      В частности, говорится о программе экономических законов и программе законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал в эфире телеканала "Украина".

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      Парламент и правительство продолжат работать до конца октября. Мы имеем четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. Мы будем над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ,
      – подчеркнул он.

      По словам Парубия, сейчас в Раде определили только перечень законопроектов и их последовательность.

      "Мы в очень плотном сотрудничестве и с премьер-министром Гройсманом, и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию", – добавил спикер.

      Отметим, что второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. В него прошли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.


      Рейтинги кандидатов перед вторым туром президентских выборов

       

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Верховная Рада Новости политики
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