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      Из-за расстрела парламента в "Слуге народа" от полиции требуют открыть дело

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      По факту парламента в фильме "Слуга народа" от полиции требуют открыть дело
      По факту парламента в фильме "Слуга народа" от полиции требуют открыть дело / Фото из открытых источников

      Полиция открыла дело из-за распространения видео, где кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Расследование начали после мониторинга социальных сетей. После этого от полиции потребовали открыть дело в отношении сцены расстрела украинского парламента в фильме "Слуга народа". Расстрел устроил главный герой-президент Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский.

      Что известно про ролик, где грузовик сбивает Зеленского?

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      10 апреля в Telegram-канале "Европейское будущее Украины", связанном со штабом кандидата в президенты Петра Порошенко, опубликовали видеоролик, на котором Зеленского якобы сбивает грузовик, а потом появляется изображение кокаиновой дорожки.

      Смотрите видео, на котором грузовик якобы сбивает Зеленского:

       

      В штабе Порошенко заявили, что не причастны к этому ролику. А полиция по факту распространения ролика открыла уголовное производство. Видео квалифицировали как угрозу общественному деятелю.

      При этом в сообщении об открытии дела полиция четко указывала, что расследование начали по результатам мониторинга социальных сетей. То есть, полиция якобы сама наткнулась на скандальный ролик.

      Кстати, после этого инцидента Зеленскому усилили охрану.

      Что известно о кадрах расстрела Верховной Рады в фильме "Слуга народа"?

      В 2016 году в полнометражном фильме "Слуга народа" были кадры, где персонаж-президент Василий Голобородько из автоматов расстреливает украинский парламент. Роль Голобородько исполнил Зеленский. Хотя этому фильму уже 3 года, полиция не заинтересовывалась этими кадрам.

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      Смотрите кадры расстрела парламента в "Слуге народа":

      Поэтому 12 апреля во время часа вопросов к правительству первый вице-спикер Рады, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала от Министерства внутренних дел открыть дело против авторов, сценаристов и актеров сериала "Слуга народа". Причиной стала именно сцена расстрела парламента и похорон президента страны.

      Она напомнила о решении МВД открыть дело за ролик, где Зеленского якобы сбивает фура. И нардеп спросила у представителей ведомства, будут ли открыты аналогичные производства в отношении создателей "Слуги народа".

      Я хочу напомнить, что наша коллега Надежда Савченко только за такие мысли (расстрел парламента, – ред.) содержится в следственном изоляторе,
      – отметила Геращенко.

      Действия полиции должны быть зеркальными ко всем, кто распространяет язык вражды, добавила политик.

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      В ответ на это заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сказал, что в полицию можно направить соответствующее депутатское обращение.

      Позже на сайте МВД появилось сообщение, где Троян заявил, что полиция не получала обращений от лиц, которые бы видели в эпизодах "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья.

      "В случае, если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы в соответствии с нормами действующего законодательства и получат оценку правоохранительного органа", – заверил заместитель Авакова.

      Когда второй тур выборов президента?
      21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны были бы дать украинцам ответы на ряд вопросов.

      Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

       

      голосування другий тур виборів президент статистика соціологія Зеленський Порошенко

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      Теги: Новости Украины Ирина Геращенко Слуга народа Верховная Рада Расследования Министерство внутренних дел Полиция Петр Порошенко Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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