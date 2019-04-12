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      Порошенко и штаб Зеленского прокомментировали ссору в эфире 1+1

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      Порошенко прокомментировал спор с Зеленским в прямом эфире
      Порошенко прокомментировал спор с Зеленским в прямом эфире / Фото из открытых источников

      Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод. Зато в штабе Зеленского высказывания их кандидата объяснили эмоциональностью.

      Порошенко поспорил с Зеленским в прямом эфире программы "Право на власть" на 1+1. Действующий президент присутствовал в студии, а его оппонент говорил по телефону из Парижа, где 12 апреля имел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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      Политики начали спорить между собой из-за дебатов, постоянно перебивая друг друга. Порошенко напомнил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля в 14 часов. В ответ на это лидер "95 Квартала" заявил, что "с большой радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский", и бросил трубку.

      На совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине Порошенко отметил, что не видит смысла комментировать эту ситуацию, а зрители сами могли сделать соответствующие выводы.

      Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали и дали соответствующую оценку,
      – заявил Порошенко.

      Также во время встречи действующий президент назвал Зеленского "несистемным политиком" и объяснил его феномен "примером европейских стран".

      Зато в штабе Владимира Зеленского объяснили его эмоциональное поведение большим "объемом грязи" со стороны оппонента. Да, спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что шоумен сам по себе очень эмоциональный человек, и "это видели уже много людей", пишет "УНИАН".

      "Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, которая ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональными и более жесткими в высказываниях", – подчеркнул Разумков.

       

      Как Тимошенко отреагировала на ссору Зеленского и Порошенко?​
      Разговор обоих кандидатов в прямом эфире вызвал немалый интерес среди украинцев Юлия Тимошенко, которая проиграла политикам в первом туре президентских выборов, заняв третье место, записала к ним видеообращение. Она попросила политиков оставаться людьми и не осквернять статус должности Президента.

      Так, обращаясь к Порошенко она призвала его не поддаваться на чужие шоу, держать президентскую планку и не унижать статус президента страны.

      Владимиру Зеленскому Тимошенко порекомендовала не устраивать бои вокруг должности президента, а беречь достоинство и честность этой должности.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости политики Медиа СМИ Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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