Порошенко прокоментував суперечку з Зеленським в прямому ефірі

Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок.

Порошенко посперечався з Зеленським у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Чинний президент був присутній у студії, а його опонент говорив по телефону з Парижа, де 12 квітня має зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Політики почали сперечатися між собою через дебати, постійно перебиваючи один одного. Порошенко нагадав, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. У відповідь на це лідер "95 Кварталу" заявив, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський", і кинув слухавку.

На спільній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні Порошенко зауважив, що не бачить сенсу коментувати цю ситуацію, а глядачі самі могли зробити відповідні висновки.

Ви справді вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений у тому, що ті, хто дивився передачу, самі все бачили й самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх і зробили й дали відповідну оцінку,

– заявив Порошенко.

Також під час зустрічі чинний президент назвав Зеленського "несистемним політиком" і пояснив його феномен "прикладом європейських країн".

Як Тимошенко відреагувала на сварку Зеленського і Порошенка? Розмова обох кандидатів в прямому ефірі викликала чималий інтерес серед українців. Юлія Тимошенко, яка програла політикам у першому турі президентських виборів, зайнявши третє місце, записала до них відеозвернення. Вона попросила політиків залишатися людьми та не оскверняти статус посади Президента.



Так, звертаючись до Порошенка вона закликала його не піддаватися на чужі шоу, тримати президентську планку і не принижувати статус президента країни.



Володимиру Зеленському Тимошенко порекомендувала не влаштовувати бої навколо посади президента, а берегти гідність і чесність цієї посади.