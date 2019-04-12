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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Тимошенко звернулась до Зеленського і Порошенка після сварки в ефірі: відео

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      Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка
      Тимошенко записала відеозвернення до Зеленського і Порошенка / Колаж 24 каналу

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала відеозвернення до кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, яка напередодні влаштували гарячу суперечку у прямому ефірі. Вона закликала політиків залишатися людьми та не оскверняти статус посади Президента.

      Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Порошенко був присутній у студії, а Зеленський говорив по телефону з Парижа, де 12 квітня має зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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      Кандидати почали сперечатися між собою через дебати, постійно перебиваючи один одного. Порошенко нагадав, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. У відповідь на це лідер "95 Кварталу" заявив, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський", і кинув слухавку. 

      Ця розмова Порошенка і Зеленського викликала чималий інтерес серед українців. Не залишилась осторонь і Юлія Тимошенко, яка програла обидвом політикам у першому турі прензиденстьких виборів, зайнявши третє місце. Вона підтримала стиль кандидатів і записала до них відеозвернення.

      Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні "маркери", за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента, приниження української держави. Думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України,
      – сказала Тимошенко.

      Лідерка "Батьківщини" закликала чинного президента Петра Порошенка не піддаватися на різні шоу, аби не принижувати статус президента країни.

      "Я знаю, що частина людей у країні вірить в те, що ви (Порошенко, – 24 канал) зробили частину добрих справ для нашої держави. Тому, в цей важкий для вас час, раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і якби важко не було захистити статус посади президента і статус держави", – додала вона.

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      Водночас, іншому кандидату у президенти, Володимиру Зеленському Тимошенко рекомендує не влаштовувати бої навколо посади президента.

      "Хочу звернутись і до людини, яка, можливо, через декілька тижнів вже може стати президентом України, – до Володимира Зеленського. Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючись за статус президента, нищити честь і гордість президентського статусу", – наголосила Тимошенко.

       

      Дебати між Порошенком і Зеленським: що відомо?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський".

      Тоді команда Зеленського запропонувала провести дебати телемостом у прямому ефірі з Порошенком, аби кандидати могли одночасно перебувати у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" та у студії Суспільного. Проте, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив, що дебати у формі телемосту неможливі, бо це заборонено правилами. За його словами, формат телемосту можливий лише після закінчення дебатів та початку вільнішого формату спілкування між кандидатами.

       

       


      Рейтинг Порошенка і Зеленського перед другим туром виборів

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      Теги: Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський Журналісти ЗМІ Медіа Президент України Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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