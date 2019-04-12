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      Тимошенко обратилась к Зеленскому и Порошенко после ссоры в эфире: видео

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      Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко
      Тимошенко записала видеообращение к Зеленскому и Порошенко / Коллаж 24 канала

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала видеообращение к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко, который накануне устроили горячий спор в прямом эфире. Она призвала политиков оставаться людьми и не осквернять статус должности Президента.

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире программы "Право на власть" на 1+1. Порошенко присутствовал в студии, а Зеленский говорил по телефону. Лидер "95 Квартала" объяснил, что находится в Париже, где 12 апреля имел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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      Кандидаты начали спорить между собой из-за дебатов, постоянно перебивая друг друга. Порошенко напомнил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля в 14 часов. В ответ на это лидер "95 Квартала" заявил, что "с большой радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский", и бросил трубку.

      Этот разговор Порошенко и Зеленского вызвал немалый интерес среди украинцев. Не осталась в стороне и Юлия Тимошенко, которая проиграла обоим политикам в первом туре прензиденстьких выборов, заняв третье место. Она поддержала стиль кандидатов и записала к ним видеообращение.

      Какой бы жестокой и безжалостной не была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных "маркерах", за которые нельзя заступать. Я увидела разрушение статуса должности Президента, унижение украинского государства. Думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели. Выборы пройдут, а нам вместе жить в одной стране. Останемся людьми. Это самое малое, что мы можем сделать для Украины,
      – сказала Тимошенко.

      Лидер "Батькивщины" призвала действующего президента Петра Порошенко не поддаваться на различные шоу, чтобы не унижать статус президента страны.

      "Я знаю, что часть людей в стране верит в то, что вы (Порошенко – 24 канал) сделали часть добрых дел для нашего государства. Поэтому, в это трудное для вас время, советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку и как бы трудно не было защитить статус должности президента и статус государства", – добавила она.

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      В то же время, другому кандидату в президенты, Владимиру Зеленскому Тимошенко рекомендует не устраивать бои вокруг должности президента.

      "Хочу обратиться и к человеку, который, возможно, через несколько недель уже может стать президентом Украины, – к Владимиру Зеленскому. Если вы мечтаете занять эту должность, берегите честь и достоинство этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. И не надо, борясь за статус президента, уничтожать честь и гордость президентского статуса", – подчеркнула Тимошенко.

       

      Дебаты между Порошенко и Зеленским: что известно?​
      Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь никаких официальных заявлений не было. Порошенко говорит, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля в 14:14 часов, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует только 19 апреля идти на дебаты, а именно на "Олимпийский".

      Тогда команда Зеленского предложила провести дебаты телемостом в прямом эфире с Порошенко, чтобы кандидаты могли одновременно находиться в двух разных местах – на НСК "Олимпийский" и в студии Общественного. Однако, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что дебаты в форме телемоста невозможны, потому что это запрещено правилами. По его словам, формат телемоста возможен только после окончания дебатов и начала свободного формата общения между кандидатами.

       

       


      Рейтинг Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов

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      Теги: Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский Журналисты СМИ Медиа Президент Украины Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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