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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Телеканал "1 + 1" будет судиться против Порошенко

      82 Читати новину українською
      Александр Ткаченко
      Александр Ткаченко / Скриншот

      Генеральный директор группы "1+1 media", которая принадлежит Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

      На своей странице в Facebook Александр Ткаченко отметил, что причиной иска станут обвинения в адрес канала и случай, когда Порошенко "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Ждите – в понедельник. В том числе и за прошедшие обвинения в адрес "1+1". В стране, стряхнет с себя вашу ложь – это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет – еще 9 дней осталось,
      – написал Ткаченко.

      Ранее шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире телеканала "1+1" из-за предстоящих дебаты. После словесной перепалки шоумен бросил трубку.

      Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео

      Петро Порошенко, Володимир Зеленський, рейтинг кандидатів

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДЕБАТОВ

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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