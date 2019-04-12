Генеральный директор группы "1+1 media", которая принадлежит Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

На своей странице в Facebook Александр Ткаченко отметил, что причиной иска станут обвинения в адрес канала и случай, когда Порошенко "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".

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Ждите – в понедельник. В том числе и за прошедшие обвинения в адрес "1+1". В стране, стряхнет с себя вашу ложь – это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет – еще 9 дней осталось,

– написал Ткаченко.

Ранее шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире телеканала "1+1" из-за предстоящих дебаты. После словесной перепалки шоумен бросил трубку.

Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео