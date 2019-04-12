Телеканал "1+1" позиватиметься проти Порошенка

Генеральний директор групи "1+1 media", яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

На своїй сторінці у Facebook Олександр Ткаченко наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".

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Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу "1+1". У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, – це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік – ще 9 днів залишилося,

– написав Ткаченко.

Раніше шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу "1+1" через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео

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