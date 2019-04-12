Спор Зеленского и Порошенко в эфире: анализ медиаэксперта

"1+1" на протяжении всей избирательной кампании приглашал в эфир тех, кто критиковал Порошенко. Оправдывали это тем, что Порошенко отказывался. И тут президент пришел, хотя его не приглашали.

Об этом 24 каналу рассказал журналист, медиаэксперт Отар Довженко.

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Как замечает специалист, генеральный директор телеканала Александр Ткаченко, очевидно, идентифицирует себя с командой Зеленского. Как и телеканал "1+1". Считают себя частью той силы, которая приводит Зеленского к власти. В этом, считает Довженко, нет ничего преступного. Это просто обидно.

В то же время, по его мнению, телеведущая Наталья Мосийчук, очевидно, вела эфир не профессионально. Частично, скорее всего, из-за эффекта неожиданности.

Наталья Мосийчук, не была готова к разговору Порошенко и Зеленского. На этот эфир будто никого со стороны Порошенко приглашено не было. Зато пришел сам президент Украины. Идет ли к лицу человеку приходить на эфир, если его не звали? Учитывая общественную важность, что Порошенко – действующий президент, это не так страшно,

– говорит Отар Довженко.

При этом эксперт подчеркивает: телеканал "1+1" нарушает стандарты на этих выборах, ведет себя предвзято и заангажированно в пользу Зеленского. Объясняют это тем, что другие медиа поддерживают Порошенко. Это, замечает Довженко, частично правда. Телеканалы Интер, особенно Украина, каналы Медведчука уделяли Порошенко больше внимания. А Зеленского вообще не упоминали. В масштабе всего медиарынка – это часть картины, где каждый канал поддерживает своего кандидата.

Что произошло в прямом эфире телеканала 1+1?Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире. Порошенко присутствовал в студии физически, его оппонент по телефону. От предложения видеосвязи шоумен тоже отказался. При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



После словесной перепалки шоумен бросил трубку. Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко же будет ждать Зеленского 14 апреля.



Отметим, оба кандидаты поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно.



Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео