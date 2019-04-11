Как провести дебаты одновременно на "Олимпийском" и Общественном: у Зеленского нашли выход

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского не исключают вариант, что его дебаты с украинским гарантом Петром Порошенко одновременно могут произойти в двух разных местах – на НСК "Олимпийский" в Киеве и в студии Общественного. Для этого здесь предлагают провести телемост.

Согласно закону и общему заявлению ЦИК и Общественного, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны состояться в студии Общественного 19 апреля в 20:00. Продлятся они один час.

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Владимир Зеленский и его команда хотят, чтобы дебаты прошли на НСК "Олимпийский". Согласно последнему сообщению шоумена, произойдет это 19 апреля. Зато Порошенко выступает против дебатов на стадионе, однако на предложение Зеленского он согласился. По последним словам гаранта, он будет ждать лидера "Квартала 95" 14 апреля в 14:14 на НСК и 19 апреля с 20:00 до 21:00 – в студии Общественного.

В связи с этим в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире.

Мы идем навстречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире,

– отметил во время общения с журналистами глава штаба Иван Баканов.

Относительно того, почему они не рассматривают вероятность все же прийти в студию Общественного, он отметил, что на стадионе – более открытая атмосфера.

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"Если почитать постановление ЦИК (положение от 05 мая 2014 года № 472 – 24 канал), которое регламентирует дебаты, знаете, там как-то странно написано: "дебаты в комнате". По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Надо становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе", – заключил Баканов.

По словам председателя Общественного Зураба Аласании, существуют три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.

Если на НСК "Олимпийский" дебаты все же состоятся, то они ориентировочно обойдутся в 5-6 миллионов гривен. В частности, такую цифру назвали на Общественном. Правда, руководство стадиона призвало не делать поспешных выводов.

"Обращаем внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", – заявили в НСК.

Как разворачивается передвыборная борьба между Зеленским и Порошенко? После голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), они прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий.



В частности, Зеленский предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах Порошенко и Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.