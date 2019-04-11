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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      На что надеялся штаб Зеленского, когда вызвал Порошенко на дебаты

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      Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
      Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко / Фото из открытых источников

      Еще когда ЦИК не успела объявить результаты первого тура выборов, Владимир Зеленский начал показывать Петру Порошенко, что он не боится дискуссии и принимает его вызовы. Тем более, он сам сделал вызов – первым пригласил президента на дебаты.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Роман Кравец.

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      Журналист отметил, что из своих источников знает, что штаб ЗЕкандидата надеялся, что действующий президент испугается двух вещей. Первая, это сдача анализов, вторая – выходить на такое большое пространство, как стадион.

      Он не испугался толпы, а того, что его призывает шоумен на шоу. И этот же шоумен диктует ему правила. Теперь ему придется принимать чужие правила и играть по ним,
      – заявил Роман Кравец.

      Если в идеале это должна быть борьба идеологий и смыслов, то вероятно, что это может свестись к борьбе эмоциями.

      зеленський порошенко вибори
      Петр Порошенко и Владимир Зеленский не могут договориться о проведении дебатов

      Что известно о дебатах? Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты.

      Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион". Позже Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе 14 апреля, однако шоумен пока настаивает на "стадионных" дебатах 19 апреля.

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      Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, они должны длиться в прямом эфире не меньше, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

      За отказ от участия в дебатах обоим кандидатам ничего не грозит.

       

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 10 апреля 2019 года

       

      blog_ava
      Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты
      10 апреля
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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